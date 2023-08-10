營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內

▲夏季正是無花果的產季。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

喜歡吃沙拉的話，對於無花果應該不陌生，營養師高敏敏分享，新鮮的無花果現在正是產季，外型就像迷你版洋蔥，吃起來軟綿香甜且營養價值高，不妨趁現在品嚐看看。

▲新鮮無花果營養價值高。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，新鮮無花果營養成分高，適當補充是可以攝取到完整的營養，而無花果乾建議別吃太多，和新鮮的比起，無花果乾已加工過，相對熱量高、糖分高、營養價值低。

▲無花果外觀就像是縮小版洋蔥。（圖／Unsplash）

營養師也解釋，新鮮的無花果摘下來容易爛掉，新鮮期非常短，無花果連皮都可以吃，只需要去掉的蒂頭，清洗乾淨就可以吃了。

▲食用新鮮無花果好處多多。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

而新鮮無花果有很多的營養成分，營養師點出有6大功能如下：

#抗疲勞：內含充足的葉酸，能幫助舒緩疲勞。

#抗便秘：擁有豐富的膳食纖維，幫助腸胃蠕動，促進消化。

#降血壓：內含礦物質鉀幫助鈉排出，進一步調節血壓。

#強化骨質：內含維生素K與鈣，能幫助生成骨骼。

#消水腫：含有豐富的鉀離子，能幫助體內多餘的鈉排出。

#養顏美容：內含豐富的多酚類，有助於減少肌膚黑色素沈澱、抗氧化。