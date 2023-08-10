七夕最強送禮推薦！Gucci心型肩背包、Balenciaga蝴蝶結沙漏包變超萌單品

記者鮑璿安 ／綜合報導

8月22日七夕情人節是情侶們表達心意的時刻，各大精品也特別為這一節日獻上了專屬限定包款，《ET FASHION》在此列出送禮清單推薦，注入可愛心型、蝴蝶結的實用包款，絕對是不可錯過的首選！





▲由新生代演員文淇（右）與歌手周柯宇共同演繹Gucci七夕形象照 。（圖／品牌提供）

▲互扣式雙G紅色迷你心形肩背包 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Ophidia亮片鍊帶包 。（圖／品牌提供）

Gucci為七夕全新設計的紅色GUCCI HEART心型肩背包、OPHIDIA酒紅色亮片肩背包，與服飾、包款、鞋履與配飾等相互映襯，絕對是七夕時節最火紅的存在。特別推薦主打款式心型肩背包，飾有 Interlocking G標誌，以其經典的GG Marmont設計為基礎，雙隔層設計暗喻浪漫的「心心相印」，也方便置物收納，搭配同色可拆可調式皮革揹帶，更能融入日常佩戴。

▲Balenciaga以蝴蝶結緞帶覆蓋Hourglass沙漏包和Marie Antoinette高跟鞋 。（圖／品牌提供）

Balenciaga本次以標誌性包款採用極繁主義風格重新加以詮釋，有別於多數品牌選擇紅心渲染浪漫氛圍，Balenciaga則以蝴蝶結緞帶覆蓋Hourglass沙漏包和Marie Antoinette高跟鞋，創造極致夢幻享受；Crush包款和Pool拖鞋以粉色豹紋人造皮草製成，讓你在個性和濃情蜜意之間取得平衡。

▲Fendi Baguette飾有彩色FF logo刺繡 。（圖／品牌提供）

FENDI全新2023七夕限定系列，以純凈浪漫的天空色系刻畫甜蜜，將最早出現於2009年春夏系列典藏款Baguette包款上的彩色FF logo印花重新演繹，白色棉質帆布包裹Baguette，飾有彩色FF logo刺繡，童趣手繪效果使得每個Logo皆獨一無二。另外像是Peekaboo ISeeU Petite包款、Sunshine迷你包款、Nano Fendigraphy和Mon Tresor迷你包款等FENDI經典包款也均換上彩色FF圖案刺繡帆布或印花皮革，值得珍藏。

▲Bottega Veneta七夕形象影片上演在街頭奔跑追愛。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta「紫晶色」 BRICK CASSETTE 。（圖／品牌提供）

在人來人往的街頭追逐、尋找純粹的快樂，Bottega Veneta以自身角度為七夕獻上意想不到的《心向於你 》形象影片，當中也呈現本次七夕系列新款配件，備受矚目的「紫晶色」脫穎而出，躍上MINI JODIE、BRICK CASSETTE 等當家包款，渲染一抹寧靜高雅氣息。

▲Prada Arqué 皮革肩背袋 。（圖／品牌提供）

PRADA在實用性和浪漫程度上平衡，新登場的Prada Arqué包款賦予流暢線條，手袋配以金屬飾件，正面綴有搪瓷金屬三角標誌，內部則為納帕皮革。同時配有皮革手挽和可拆式肩帶，滿足不同穿搭需要。