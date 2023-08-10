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99%的人都錯了！眼藥水常見使用誤區：點眼球上、睡前用都不建議

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人長時間用眼，下班了還不願意休息，常常會有眼睛酸澀的問題，不少人會使用眼藥水來舒緩，但其實點滴的方式相當關鍵，日本眼藥水大廠就分析常見的4大錯誤使用方式，要特別注意。

▲眼藥水,眼睛,保養。（圖／達志示意圖）

誤區1：直接滴在眼球上

拿到眼藥水第一件事就是滴在眼睛上，但其實這樣的做法並不推薦，因為角膜感官敏銳，滴到水的瞬間會反射性眨眼，容易讓液體擠出之外，長時間這樣使用很可能會造成刺激，建議點在下眼瞼與眼球中間的凹槽最好。

誤區2：眼藥水當沖洗液

遇到眼睛有異物卡住的時候，有些人會把眼藥水當沖洗劑使用，但其實應該按照說明書的建議使用量，或是遵循藥師與醫師的建議，才是最安全的使用方式，不建議大量沖洗，同時也會造成浪費。

▲眼藥水,眼睛,保養。（圖／達志示意圖）

誤區3：睡前點眼藥水

覺得閉眼可以減輕眼睛壓力，配上眼藥水感覺更能休息，但其實當睡覺的時候，眼淚排出的速度會比清醒時更少，等於眼藥水會比較長時間接觸眼睛，根據不同產品，長時間下來很有機會造成刺激，建議睡前5到10分鐘先使用，等差不多吸收，再睡覺。

誤區4：沒輕壓眼頭

滴眼藥水頻繁眨眼好像很平常，但這樣很容易快速將液體從鼻淚管排出，無法發揮良好的效果，建議在滴完之後，可以先閉上眼睛、輕輕壓住內眼角，減緩藥水排出的速度，讓功效可以更好發揮。

▲眼藥水,眼睛,保養。（圖／達志示意圖）

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關鍵字：

眼藥水, 眼睛, 保養

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