fb ig video ETtoday search mobile

楊紫《長相思》8金句：我不想你覺得，離別是一個人的路

>

記者鮑璿安／台北報導

大陸古裝神話劇《長相思》由楊紫、張晚意主演，劇情講述了流落大荒的皓翎國王姬玖瑤（小夭）歷經百年顛沛之苦， 與瑲玹、塗山璟、相柳、阿念、赤水豐隆等人發展出愛恨糾葛，最終誕生出不少金句台詞，放在現代也完全適用！

▲▼長相思 。（圖／翻攝自長相思微博）

▲陸劇《長相思》金句連發   。（圖／翻攝自長相思微博，以下同）

1. 除非在這世間上，有一個男人不管遇到任何原因，他都不會放棄我，無論面對任何選擇，我都是他的第一選擇，我才會跟他過一輩子，很難，比我打江山還難。

2. 也許一個人的時間待得太久了，我就想找一個人陪伴我，可是我膽子太小，誰都不信，我怎麼可能會相信有男人不會拋棄我呢。

3. 我是很喜歡他的陪伴，可是我更知道，這世上誰也不能陪誰一輩子。我又怎麼可能把喜怒哀樂託付在一個男人身上。

▲▼長相思 。（圖／翻攝自長相思微博）

4. 擁有時不管再歡喜，都好似一邊歡喜，一邊內心有另外一個自己，不停地在提醒自己，一切終將失去。

5. 我想你回頭就能看到我，我不想你覺得，離別是一個人的路。

6. 我怕寂寞，尋不到長久的相依，短暫的相伴也是好的。

▲▼長相思 。（圖／翻攝自長相思微博）

7. 與其怕日後後悔，不如現在就遠離，只要讓心變得又冷又硬，痛苦就會少一些。

8. 可是我寧願選擇被生活炙烤，至少我的雙手仍然自由，可以設法自救。

 ►《八尺門的辯護人》10金句：在體制裡反抗，不是拒絕合作而是拒絕同化

關鍵字：

楊紫, 長相思, 張晚意

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦

最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦

營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你 安普賢「直男式穿搭」擄獲女神心　襯衫＋素T疊搭超好上手學起來 星巴克熊熊貨櫃車禮盒太可愛　YOKU MOKU中秋禮盒美翻 日超商「薄荷巧克力三明治」搞怪登場！　厚厚夾心清涼消暑超奇特 楊謹華老公甜吻她的手　她大方示愛「遇見你，是我的幸運」　　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面