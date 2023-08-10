不藏了！八點檔女神「德馨」曝烏黑蓬鬆秀髮秘密　成功打造減齡效果

▲德馨愛上BIO UP科美研「根源強健豐盈洗髮精」，已是全家人必備的「豐盈洗髮神器」。（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

仙氣十足的「八點檔女神」德馨，擁有一頭烏黑亮麗的豐盈秀髮，讓不少粉絲好奇她如何保養的，近日她也透露了保養秘訣，不只從健康飲食著手，更曝光了私藏的洗髮神器BIO UP科美研「根源強健豐盈洗髮精」 ，洗完頭後，隔天可以維持美美的蓬鬆髮型一整天！

隨著年齡的增長，德馨認識到頭皮的健康同樣重要，她的美麗和自信不僅來自外在的修飾，更源於她對健康的關注和自我照顧，她透露，自己一直都非常重視頭髮的保養，曾因為常常熬夜拍戲而狂掉頭髮，每次看到排水孔一堆頭髮都很擔心，甚至試過坊間各種品牌的養髮、生髮產品，卻都未見成效。

德馨表示，「自己屬於細軟髮，夏天容易流汗，只要一天不洗頭就會出油扁塌，因此會堅持每天洗頭，洗後她也會盡快吹乾頭髮，避免頭皮被濕髮悶住反而大出油，還會用頭皮按摩板或指腹按摩頭皮，不僅促進氣血循環，整個人神清氣爽，也能維護毛囊健康」。

提到洗頭，德馨最愛的洗護髮品就是BIO UP科美研「根源強健豐盈洗髮精」，讓她洗完頭就像做完頭皮SPA般清爽放鬆，盡情享受洗頭後的舒適暢快感，尤其洗完頭髮會呈現自然蓬鬆零油感，不需要任何造型就非常柔順有光澤，因為愛用而積極分享給身邊的人，現在全家人都和她一樣對「根源強健豐盈洗髮精」愛不釋手，是生活中不可或缺的「豐盈洗髮神器」。

▲BIO UP「根源強健豐盈洗髮精」添加雞尾酒養護配方，讓髮絲如雲朵般蓬鬆零油感。

BIO UP科美研「根源強健豐盈洗髮精」運用了日本專利NEO17御髮科技和雞尾酒養護配方，結合了多種天然草本精萃和高效美肌成分，包含17型膠原蛋白、八重櫻、桑白皮、枇杷葉、日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純，這些成分不僅能夠調理並維護頭皮健康，還能提供髮肌及髮絲重現活力的必要養分。另外，它還富含茶樹精油和日本蠶絲蛋白，能夠溫和淨化頭皮，平衡油脂分泌，舒緩頭皮不適。使用後，頭髮充滿活力光澤，豐盈柔韌，尤其適合油性、細軟、容易扁塌的髮質，提供髮絲奢養修護，同時補充豐盈能量，一整天感受如雲朵般的蓬鬆零油感。



想了解更多關於德馨視覺減齡的秘密，千萬別錯過8月13日（日）早上十點在蝦皮直播平台上，德馨將親自開播「德馨應手嚴選好物」，分享BIO UP 科美研「根源強健豐盈洗髮精」以及更多她的秀髮保養小撇步，一起加入擁有超減齡女神系完美秀髮的行列。