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BTS師弟團TXT成為DIOR品牌大使！超強待遇讓Kim Jones設計最帥團服

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記者鮑璿安／台北報導

韓流影響力持續在時尚圈發酵，DIOR宣布韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）升格品牌大使 ，成為品牌首個簽下的韓團，強強聯手渲染年輕世代群體。為此更出動了Dior Men 創意總監Kim Jones特別為他們打造最帥團體服，以背心巧妙搭配蘇格蘭裙，傳遞現代摩登與雋永的結合。 

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲TOMORROW X TOGETHER在美國芝加哥的Lollapalooza音樂節上表演畫面 。（圖／品牌提供）

TOMORROW X TOGETHER是「防彈少年團」（BTS）的師弟團，2019年成立，由YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI五位成員所組成，今年4月團體更曾經來台舉辦演唱會，高人氣遍及海內外。

而DIOR與TXT的合作有跡可循，8月美國芝加哥的Lollapalooza音樂節上，Kim Jones就特地為TXT打造表演服，展現精品工藝與青春活力的契合。成員們以無袖背心或是短版夾克襯出姣好身材比例，下身更創新搭配了蘇格蘭裙，以飄逸剪裁拼接褲裝，彼此之間相互呼應，流露獨樹一格的時尚風貌，5人一字排開表現力十分驚艷，未來能看見成員們演繹更多來自DIOR的造型。

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones特地為TXT打造表演服 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲隊長SOOBIN 。（圖／品牌提供）

近期Michael Kors則宣布韓團 TWICE 成員多賢成為品牌全球代言人，她身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照，手提Gigi Empire 深丹寧緹花大型托特包、Parker 深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，略顯成熟氣息讓粉絲耳目一新。

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲多賢身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

DIOR, TOMORROW X TOGETHER, TXT

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