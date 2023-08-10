《王之國》潤娥髮型是職場女孩範本　5款顯臉小又讓男生很心動

文／美人圈

熱播韓劇《歡迎來到王之國》女主角「天嗣朗」潤娥能夠牽走本部長具元的心，除了靠那張精緻初戀臉外，「髮型」也是致勝的一大關鍵！劇中潤娥不論是上班或是約會髮型都很出圈，成為時下女孩職場髮型的最佳範本。本篇也整理出5款天嗣朗的好感髮型，顯臉小又能提升回頭率。

▲潤娥在《歡迎來到王之國》中髮型相當百變！（圖／IG@jtbcdrama）



《歡迎來到王之國》潤娥髮型

1：幹練長直髮

沒有過渡造型且看上去柔順自然的「長直髮」絕對是男生公認最心動的髮型前三名，劇中天嗣朗也最常以這造型與本部長約會！潤娥的中長髮尾層次偏高，幾乎沒有捲度，僅順順吹過帶出一點弧度感，加上蓬鬆空氣感瀏海修飾高額頭，顯得更加優雅幹練，就算去上班也能給人端莊正式的好印象，非常適合職場人士。

▲「長直髮」是男生公認最心動的髮型前三名。（圖／IG@jtbcdrama、IG@yoonalim_fnc，下同）

2：韓系低丸子頭

自帶慵懶氛圍的韓系低丸子頭是不少韓劇女主的指定髮型，就連潤娥都愛不釋手！建議在綁低丸子頭的時候一定要將盤髮處拉鬆，且可以在側邊保留一點碎髮讓整體看上去更加自然隨性。

3：鯊魚夾盤髮

如果你的頭髮恰好處在中長髮尷尬過渡期，就可以像潤娥將頭髮先收攏成束然後包進去，最後用造型搶眼的珍珠或珍珠母貝裝飾的鯊魚夾夾起即可。手殘黨也能火速上手的鯊魚夾盤髮不但可以凸顯五官立體度，對扁頭、髮量少的女孩還特別友好！

4：知性低馬尾

「低馬尾」髮型最適合早八通勤的職場女性，不僅花不到1分鐘就能馬上綁好，還不用擔心上班會顯得過於隨便。雖然低馬尾看上去沒什麼技巧，但要避免散發飄出嬸味，一定要將髮圈牢牢捆緊，並且拉鬆後腦勺頭髮，保留線條感。同時可以像潤娥於兩頰處留些許髮絲夾成C字彎，就可以營造出小V臉效果。

5：仙氣公主頭

誰綁誰美的公主頭是不少小姊姊的最愛，而在劇中多次以這仙氣髮型現身的天嗣朗，更是徹底拿捏具元的心，這種半頭髮型也很適合短髮、中短髮，不要分髮線，將中間髮往後擺，並弄一點蓬鬆捲度，就非常溫柔顯嫩。女孩也可以根據臉型搭配瀏海，瞬間帶出滿滿女人味！

延伸閱讀

《歡迎來到王之國》潤娥「同款精品包」神出來了！LOEWE、CELINE...天嗣朗真的太懂挑！

《歡迎來到王之國》具元為什麼會愛上嗣朗？她有話直說、不迎合具元，這點最讓具元心動

《歡迎來到王之國》俊昊潤娥「吻戲幕後秘密」！雨中吻戲潤娥超主動，泳池吻竟是這樣拍

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載