fb ig video ETtoday search mobile

化妝師超自然「毛流感畫法＋眉毛定妝」技巧必學　還原媽生俐落感

>

文／美人圈

畫眉毛時「眉型」及「毛流」是很重要的關鍵，掌握這兩點，眉毛不僅乾淨俐落、同時也相當自然且修飾臉型！一般新手畫眉如果只是用眉粉或眉筆上色，很容易出現色塊感，讓眉毛顯得生硬不自然，快看看化妝師超自然的毛流感畫法，透過基本的畫法步驟還原媽生感眉毛、而且更持妝，快往下看下去吧！

畫眉及定妝技巧

1：眉型先修出基本輪廓

畫眉前掌握正確眉型是關鍵！基本眉型公式就是眉頭切齊鼻翼、眉峰切齊眼尾、眉尾則切齊眼尾與鼻翼的延長線，這樣的「三點定位法」畫出來的眉型是最基本、最不挑人的萬用基礎眉型，初學者在修眉前可以先用眉筆大致畫出定位點，再用修眉刀或小鑷子輕輕拔除周圍雜毛，之後畫眉會比較好上手。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲「三點定位法」基本眉型公式。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

2：畫眉前先壓蜜粉，吸除多餘油脂

化妝師提醒，開始畫眉前很重要的是記得在眉毛上及眼周稍微壓上一層蜜粉，這步驟是為了吸除妝前保養及粉底中含的多餘油分，這些油分可能會讓眉筆或眉粉降低附著度、導致眉毛容易脫妝，因此可以稍微用粉撲輕輕壓上蜜粉，讓眉毛處於乾爽的狀態。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲畫眉前先壓一層蜜粉。（圖／IG@bbia.official）

3：順著毛流方向畫出線條

眉毛怎麼畫出毛流感？如果單純順著眉型外緣填補空隙、很容易讓色塊感太重，化妝師提供一個「畫毛流」的技巧，就是跟著眉毛本身的毛流去畫。一般眉頭眉毛毛流是由下往上、眉中上方是由下往上的弧線，眉中下方也是由下往上、但較為平行的線條，眉尾則是斜下，用眉筆同樣順著毛流方向畫出一根根的線條，可以讓毛流感更加自然、也沒有色塊感。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲最簡單的方法就是跟著眉毛本身的毛流去畫。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

化妝師技巧：新手選擇扁狀眉筆更好上手

怎麼畫出一根根的毛流感？比起纖細的眉筆、更推薦扁平狀的「刀狀」眉筆，這種扁平的眉筆其實對新手來說可以拉出更纖細的線條，透過邊緣也可以很好的施力、讓筆尖線條更加俐落，畫出來的毛流也會相當自然。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲扁狀眉筆新手首選。（圖／IG@shuuemuratw）

4：眉筆顏色可以根據妝感選擇

畫眉時也可以注意眉筆的顏色，通常想要那種毛流感比較明顯的眉型，會建議選擇「與髮色接近」的顏色，可以畫出那種根根分明、濃密野生眉的感覺，整體大氣俐落。如果是喜歡柔和且減齡的妝感、那麼也推薦選擇「比髮色淺一階」的顏色，稍微弱化眉色、視覺上會更加顯嫩。

▲眉毛 （圖／翻攝自IG）

▲根據妝感選擇最適合的眉筆顏色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

5：眉頭部位用眉膠增加立體感

畫完毛流後，喜歡那種濃密、毛茸茸眉毛的話，可以再用透明眉膠加強眉頭部位，一樣順著眉頭毛流輕輕往上刷，稍微固定眉毛走向，接著等眉毛自然乾燥後可以再加強第二層，眉頭部位的毛流感會更加立體。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲用眉膠增加立體感。（圖／IG@bbia.official）

6：蜜粉定妝

以上畫眉步驟完成後，就是很重要的定妝，怎麼定妝才不會破壞眉型？化妝師建議可以單純使用眉毛雨衣、或是更簡單的用蜜粉也沒問題！先用螺旋眉刷沾取適量眉粉，輕輕在衛生紙或是手背上滾過、讓沾粉更加平均，接著一點點沾在眉毛上，順著毛流輕輕刷上一層即可，眉毛定妝後可以加強持妝及控油效果，讓眉毛更加持久。

▲眉毛 。（圖／翻攝自IG）

▲用蜜粉也能簡單完成眉毛定妝。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

延伸閱讀

眉毛怎麼畫最自然？減齡感修眉+畫眉技巧，弱化眉色、延長眉尾是關鍵，眉毛更顯瘦顯嫩

濃眉怎麼淡化眉色？韓系「減齡暈染眉」畫法教學，顯瘦修飾臉型、眉型更乾淨自然

韓系清冷感眼妝教學！先深後淺畫法是關鍵，內雙、單眼皮也不吃妝，眼影層次乾淨高級

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 眉毛, 妝容

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

遠離痛風危機！營養師曝5種「高尿酸禁忌食物」：第3常被忽略

遠離痛風危機！營養師曝5種「高尿酸禁忌食物」：第3常被忽略

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

可頌控注意！營養師公開「可頌熱量圖鑑」，遠比你想像的高 日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭 高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦 日話題性飲品「森永牛奶布丁」變紅茶拿鐵！　一口喝下奶香更濃郁 打造媽生好肌膚！夏季「3款底妝」必買，用了就回不去 楊紫《長相思》8金句：我不想你覺得，離別是一個人的路 2023夏季墨鏡流行趨勢！多巴胺色系、鏤空Logo　時髦又修飾臉型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面