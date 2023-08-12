化妝師超自然「毛流感畫法＋眉毛定妝」技巧必學　還原媽生俐落感

文／美人圈

畫眉毛時「眉型」及「毛流」是很重要的關鍵，掌握這兩點，眉毛不僅乾淨俐落、同時也相當自然且修飾臉型！一般新手畫眉如果只是用眉粉或眉筆上色，很容易出現色塊感，讓眉毛顯得生硬不自然，快看看化妝師超自然的毛流感畫法，透過基本的畫法步驟還原媽生感眉毛、而且更持妝，快往下看下去吧！

畫眉及定妝技巧

1：眉型先修出基本輪廓

畫眉前掌握正確眉型是關鍵！基本眉型公式就是眉頭切齊鼻翼、眉峰切齊眼尾、眉尾則切齊眼尾與鼻翼的延長線，這樣的「三點定位法」畫出來的眉型是最基本、最不挑人的萬用基礎眉型，初學者在修眉前可以先用眉筆大致畫出定位點，再用修眉刀或小鑷子輕輕拔除周圍雜毛，之後畫眉會比較好上手。

▲「三點定位法」基本眉型公式。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）



2：畫眉前先壓蜜粉，吸除多餘油脂

化妝師提醒，開始畫眉前很重要的是記得在眉毛上及眼周稍微壓上一層蜜粉，這步驟是為了吸除妝前保養及粉底中含的多餘油分，這些油分可能會讓眉筆或眉粉降低附著度、導致眉毛容易脫妝，因此可以稍微用粉撲輕輕壓上蜜粉，讓眉毛處於乾爽的狀態。

▲畫眉前先壓一層蜜粉。（圖／IG@bbia.official）



3：順著毛流方向畫出線條

眉毛怎麼畫出毛流感？如果單純順著眉型外緣填補空隙、很容易讓色塊感太重，化妝師提供一個「畫毛流」的技巧，就是跟著眉毛本身的毛流去畫。一般眉頭眉毛毛流是由下往上、眉中上方是由下往上的弧線，眉中下方也是由下往上、但較為平行的線條，眉尾則是斜下，用眉筆同樣順著毛流方向畫出一根根的線條，可以讓毛流感更加自然、也沒有色塊感。

▲最簡單的方法就是跟著眉毛本身的毛流去畫。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）



化妝師技巧：新手選擇扁狀眉筆更好上手

怎麼畫出一根根的毛流感？比起纖細的眉筆、更推薦扁平狀的「刀狀」眉筆，這種扁平的眉筆其實對新手來說可以拉出更纖細的線條，透過邊緣也可以很好的施力、讓筆尖線條更加俐落，畫出來的毛流也會相當自然。

▲扁狀眉筆新手首選。（圖／IG@shuuemuratw）



4：眉筆顏色可以根據妝感選擇

畫眉時也可以注意眉筆的顏色，通常想要那種毛流感比較明顯的眉型，會建議選擇「與髮色接近」的顏色，可以畫出那種根根分明、濃密野生眉的感覺，整體大氣俐落。如果是喜歡柔和且減齡的妝感、那麼也推薦選擇「比髮色淺一階」的顏色，稍微弱化眉色、視覺上會更加顯嫩。

▲根據妝感選擇最適合的眉筆顏色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

5：眉頭部位用眉膠增加立體感

畫完毛流後，喜歡那種濃密、毛茸茸眉毛的話，可以再用透明眉膠加強眉頭部位，一樣順著眉頭毛流輕輕往上刷，稍微固定眉毛走向，接著等眉毛自然乾燥後可以再加強第二層，眉頭部位的毛流感會更加立體。

▲用眉膠增加立體感。（圖／IG@bbia.official）



6：蜜粉定妝

以上畫眉步驟完成後，就是很重要的定妝，怎麼定妝才不會破壞眉型？化妝師建議可以單純使用眉毛雨衣、或是更簡單的用蜜粉也沒問題！先用螺旋眉刷沾取適量眉粉，輕輕在衛生紙或是手背上滾過、讓沾粉更加平均，接著一點點沾在眉毛上，順著毛流輕輕刷上一層即可，眉毛定妝後可以加強持妝及控油效果，讓眉毛更加持久。

▲用蜜粉也能簡單完成眉毛定妝。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

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