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日話題性飲品「森永牛奶布丁」變紅茶拿鐵！　一口喝下奶香更濃郁

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記者鮑璿安 ／台北報導

日本「森永牛奶布丁」這款老產品最近首度創意攜手Lipton 立頓，在日本帶來期間限定的「立頓牛奶布丁茶拿鐵」，將熟悉的甜點變成了飲料！結合牛奶布丁的香醇以及茶葉清香，強強組合在日本掀起了廣大討論。

▲日本「立頓牛奶布丁茶拿鐵」。（圖／翻攝自官網）

▲日本「森永牛奶布丁」是民眾的共同回憶。（圖／翻攝自官網）

1995年推出的「森永牛奶布丁」採用日本國產牛奶製成，牛奶布丁甜味柔和，是不少民眾、遊客心目中的共同回憶。這次 Lipton 立頓首度合作「森永牛奶布丁」， 即將於8月15日起在日本各地帶來期間限定的立頓牛奶布丁茶拿鐵，飲品主要採用100%濃香的肯尼亞茶葉，因為受牛奶布丁口味啟發，比起常規的拿鐵茶更有奶香氣，也比起起單吃布丁更加濃醇可口。

▲日本「立頓牛奶布丁茶拿鐵」。（圖／翻攝自官網）

▲首次攜手Lipton 立頓，在日本帶來期間限定的「牛奶布丁茶拿鐵」。（圖／翻攝自官網）

在包裝上也延續了「森永牛奶布丁」招牌的白底紅字，而且仔細一看包裝正反面採用不同的設計，上頭的小太陽也有不同表情，相當值得民眾收集。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 森永, 牛奶, 布丁

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