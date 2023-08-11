高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦

文／美人圈

「短髮」是女孩們夏日指定造型，不只清爽好整理，還能凸顯精緻五官，韓國女星高俊熙日前也悄悄剪回當年那顆被她帶火的《她很漂亮》「夏莉頭」！作為短髮界的最強教科書，高俊熙過往短髮造型都展現出歷代級的美貌，即便現在回首看都依舊時髦有型。今番編輯也針對不同臉型推薦高俊熙的各式短髮，如果近期恰好想換髮型，本篇務必收藏。

▲韓國人氣女星高俊熙日前在官方小紅書驚喜曬出新髮型，重現《她很漂亮》超火「夏莉頭」！（圖／小紅書＠高俊熙GOJOONHEE）



高俊熙短髮髮型推薦

1：男孩風掛耳短髮

適合臉型：菱形臉

高俊熙當年出演《她很漂亮》閔夏莉一角，可謂是徹底帶火了中性的男孩風掛耳短髮（粉絲俗稱「夏莉頭」），這款髮梢垂掛、兩側頭髮剪至耳朵之上的激短髮，就非常適合典型的菱形臉，不僅凸顯下巴線條，空氣感瀏海更能削弱突出的顴骨，修飾臉型又能同時增加臉部立體度。想要自帶混血感也可以搭配歐美挑染或是淺棕配色，讓肌膚更加顯白！

▲高俊熙堪稱短髮界的最強教科書。（圖／IG@gojoonhee，下同）



2.無層次短髮

適合臉型：基本不挑臉型，圓臉效果佳

近期因《絕世網紅》朴圭瑛爆紅的AI感「無層次短髮」，高俊熙很早就換上了！無層次短髮捨棄了髮型層次感，髮尾採用俐落乾淨的水平剪，日常十分方便整理也不容易毛躁。該款短髮耳下三公分是最佳黃金比例，且超直的髮絲相當修飾臉部輪廓，圓臉剪還有整容級小V臉效果。女孩們亦可學高俊熙帶點外翹更顯自然率性，夏天回頭率超高。

3：中長鮑伯頭

適合臉型：長臉、圓臉

經典不退流行的「鮑伯頭」近幾年也延伸出多種變化款，而高俊熙愛不釋手的中長鮑伯頭就非常適合頭髮處在尷尬長度的女孩！中長鮑伯頭具有一定厚度，視覺上圓潤蓬鬆，加上微微C字弧度和凸顯精緻五官的中分，更能柔和臉型、削弱在意的肉肉臉頰，還能擺脫過度期死角，根本長臉、圓臉友好。

4：短捲髮

適合臉型：方形臉

方形臉臉部比較生硬，因此帶有波浪C字捲度的短髮造型就很適合。圓潤的弧度可以幫助修飾臉部線條感，同時還帶點法式優雅慵懶的氣息，髮量少的女孩燙起來更顯膨潤豐盈，搭配高俊熙同款側顏瀏海還能修飾額頭，直接逆齡顯嫩！

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