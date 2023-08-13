減肥女孩最強勵志典範！李泳知5招「快速瘦身法」　狂甩13kg不復胖

文／美人圈

常看網上很多韓妞分享超勵志減重故事，像是先前提到狂瘦43公斤的wooon.d小姊姊就是個好例子！不過，提及韓國「最強瘦身範本」，以綜藝《高等Rapper》、《Biong Biong地球娛樂室》和YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》人氣狂飆的女Rapper兼綜藝愛豆李泳知肯定榜上有名。回看剛出道的她，肉肉形象加上總是穿著寬鬆Hip Hop風格的服飾，根本與漂亮女生沾不上邊。但如今瘦下來的李泳知，傲人馬甲線和窈窕精實的火辣身材都讓人看了鼻血直流。究竟李泳知靠什麼方法一個月瘦了13公斤還不復胖，以下就為大家揭秘吧！

▲韓國「最強瘦身範本」李泳知。（圖／IG@youngji_02、Newsen）



李泳知瘦身法

1：給予自己明確目標

起初李泳知的減肥之路並不順遂，試過各種方法都不能如願瘦下來，也讓她萌生出佛系減重的心態。但當一個人有明確目標時，就能促使自己堅持下來，而燃起李泳知認真減肥的契機正是因為「接到減肥廣告」的邀請（不愧是搞笑女，連原因都很幽默呢！）為了工作，李泳知決心要減重成功，連她本人都忍不住笑說：「這次是包含著資本的減肥！」。值得一提的是，即便結束廣告代言，李泳知身材依舊未見反彈，持續保持苗條纖瘦體態，這種對自我的堅持和意志力真的必須給予掌聲。

▲李泳知因廣告開啟減肥之路。（圖／IG@youngji_02，下同）

2：皮拉提斯、跳繩

變瘦是沒有捷徑的，因此養成平時健身運動的良好習慣就變得格外重要！除了能快速燃燒卡路里、訓練到全身肌肉的「跳繩」是李泳知減重必備運動之一，她也相當推薦女孩嘗試近期大火的「皮拉提斯」。有贅肉或小肚肚困擾練皮拉提斯一定不會出錯，它能有效增強肌力、核心的訓練，還有助雕塑身型線條感，以及端正體態，難怪眾多女星都為之瘋狂。

3：嚴格控制飲食＋喝果汁取代一餐

李泳知自招對美食來者不拒，但在認真減肥期間，她也會同步進行嚴格的飲食管理。除了攝取高蛋白質、高纖維又低熱量的食物，像是白菜、番茄、香蕉、紅薯與雞胸肉等，李泳知每天早晨還會堅持喝用牛奶、香蕉、番茄和洋白菜打成的果汁，飽足感飲品能取代一餐，再搭配運動就會有很好的瘦身效果。

4：吃減肥保健食品管理體重

先前接受雜誌採訪，李泳知也不藏私透露自己能快速瘦下來的秘訣正是靠「30%的減肥保健食品、50%的運動和20％的節食」！（不愧是稱職代言人）切記減肥保健食品僅是輔助品並不等於減肥藥，不會一吃就立刻出現效果，它的主要作用是用來幫助管理體重，所以在挑選上也要注意成分以及是否有影響身體的副作用唷。

5：適當「作弊日」平衡心理

減肥是很漫長的過程，李泳知也坦言因為飲食少吸收了糖和鈉，個性突然變得比以前敏感，也會間接影響脾氣。她也鼓勵正在努力減重的女孩適時地給予自己一天「作弊日」吃吃喜歡的東西（但不是抱著吃回本的心態暴飲暴食），主要是平衡心理，滿足口腹後整個人也會更有動力繼續減肥！

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