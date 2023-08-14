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髮根出油、頭皮臭怎麼辦？乾洗髮3個最佳時間　瀏海秒蓬鬆整天不變形

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文／美人圈

進入又熱又悶又溼的夏季，瀏海髮根出門沒多久就出油扁塌，尤其是機車族戴安全帽、更容易髮型全毀，不管頭皮會不會出油，瀏海髮根勢必要開啟一場持久戰！另外再加碼推薦幾款乾洗髮，乾洗髮其實只要用對技巧，不僅可以快速幫助髮根蓬鬆自然、更能吸附油脂及異味，快一起往下看看吧！

乾洗髮最佳使用時機

雖然說只要覺得髮根出油、都可以透過噴乾洗髮讓髮根恢復蓬鬆，但是你知道嗎？乾洗髮還是有最佳使用時機＆不推薦使用時機！乾洗髮最建議使用的時機就是在洗完頭後，頭髮因岀油或是安全帽按壓而扁塌、或是沒洗頭油頭等時候使用，可以讓髮根恢復到蓬鬆豐盈的狀態。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲蓬鬆髮根。（圖／IG@suzinioi）

乾洗髮不推薦使用時機

最不能使用乾洗髮的時機就是濕髮、或是頭皮濕濕的狀態，除了會影響乾洗髮的效果、讓乾洗髮粉末結塊之外，還可能讓頭皮毛孔堵塞！因此，使用乾洗髮時一定要確保頭皮乾燥，如果是剛流汗完的情況下，也建議先用紙巾或毛巾擦乾汗水，接著再噴上乾洗髮，才可以讓髮根更加蓬鬆。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲濕髮時最不建議使用乾洗髮。（圖／IG@chahong.official，下同）

乾洗髮用完要洗頭？可以取代洗髮嗎？

乾洗髮可以去油消臭、使髮根清爽，但是要注意的是乾洗髮絕對不能取代「清潔品」，我們可以將乾洗髮想成頭髮專用的蜜粉，幫助吸附油脂髒污及異味，但是每天還是要透過正常清潔、洗頭的程序來幫助潔淨頭皮和髮絲，去除老廢角質、髒污、油脂等，否則頭皮上的髒東西只會越堆積越多、造成毛囊炎或脫髮等問題。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

乾洗髮怎麼噴最均勻？

噴灑乾洗髮前，建議可以先用梳子大致將頭髮分區，接著水平挑起髮絲、距離10－15公分噴灑至髮根部位，接著再用手指伸入髮根輕輕撥鬆，幫助乾洗髮的粉末可以更加均勻吸附油脂，可以重複幾次步驟直到髮根完全恢復蓬鬆狀態即可。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

乾洗髮多久可以使用一次？

乾洗髮畢竟算是造型品，很多人因此有疑慮，乾洗髮可以每天用嗎？其實造型品最怕就是對頭皮毛孔、毛囊造成傷害，因此選擇乾洗髮時可以挑選成分較為天然、且經過檢驗的款式為主，另外只要用完乾洗髮後就洗頭清潔，這樣子就算天天使用都沒問題。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

市售乾洗髮最主要的功能都是幫助髮根恢復蓬鬆，但是細分又可以分為單純幫助髮根蓬鬆的乾洗髮，及添加香氣與強大去油效果的乾洗髮，可以依需求選擇使用。

蓬鬆乾洗髮推薦：

歐舒丹 草本淨涼乾洗髮

歐舒丹的洗護產品其實非常推薦給油性及敏感頭皮，這款乾洗髮完美融合5種草本精華油及歐薄荷、天然草本醋，還添加全新成分控油粉霧複合配方，獨特的質地一噴上頭皮就會從細緻水霧瞬化為吸油粉末，使用後不會殘留白色粉末，隨手撥一撥、髮根馬上恢復蓬鬆狀態，新手也可以輕鬆上手！

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲歐舒丹 草本淨涼乾洗髮，80ml／NT$880。（圖／歐舒丹）

ORIBE 典藏特調 鬆感質地噴霧

ORIBE除了經典的不可一世乾洗髮，還有這款延續ORIBE家族「蓬鬆髮型」基因的鬆感質地噴霧，不僅一樣可以快速吸附油脂，更多了打造蓬鬆造型的功能，除此之外，這款噴霧在造型記憶持久的功能也略高於乾洗髮，因此如果你是同時有控油及造型、定型需求，這款就相當推薦，事實上這款噴霧也是許多髮型師幫明星們做造型的首選呢！

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲ORIBE 典藏特調 鬆感質地噴霧，300ml／NT$1,560。（圖／ORIBE）

Rene Furterer 萊法耶 NATURIA精靈草蒴果乾洗髮

Rene Furterer的精靈草蒴果乾洗髮是一款純素植萃成分的乾洗髮，且無矽無鋁、對頭髮更加健康無負擔。肉粉色的粉末去油能力好、蓬鬆感明顯，而且噴上頭相當自然，不會冒白粉，就像是剛洗完頭般滑順蓬鬆。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Rene Furterer 萊法耶 NATURIA精靈草蒴果乾洗髮，200ml／NT$1,180。（圖／Rene Furterer）

樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧

樂絲朵-L的乾洗髮噴霧絕對是藥妝店激推好貨！這款乾洗髮同時含有對頭髮和皮膚溫和的吸油粉末、及海藻類吸濕粉末，堪稱「噴的吸油蜜粉」，但是噴出來卻沒有絲毫粉末感，也不會有白痕，不管是出油的條碼瀏海、扁塌的髮根噴一噴、撥一撥都馬上變得蓬鬆輕盈，完全是夏天隨身包包必備。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧，108ml／NT$230。（圖／樂絲朵-L）

去油、去異味乾洗髮推薦

Aveda 純香袪油乾洗髮  

專業髮品品牌Aveda除了仔細修護髮質，也有推出乾洗髮品項，這款乾洗髮以樹薯、燕麥粉露來吸收油脂、髒污，可以快速清潔頭髮，加上含有薰衣草、苦橙葉、依蘭依蘭等花植香氣，噴上後還散發高級細緻的清香，完全不輸髮香噴霧，無論是頭皮一到下午就出油、扁塌，或是有頭皮味，都可以靠它搞定。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Aveda 純香袪油乾洗髮，56g／NT$1,300。（圖／Aveda）

巴黎卡詩 粉輕盈蓬蓬乾洗髮

巴黎卡詩這款乾洗髮使用大米澱粉獨特配方，可以有效吸附頭皮及髮根上的過多油脂，噴出來的質地極為輕盈、完全沒有粉末及黏膩感，一噴在髮根處油頭立刻變蓬鬆，而且還添加維他命E可以持續幫助補充頭髮養分，淡淡的細緻香氣可以幫助頭髮散發迷人髮香。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲巴黎卡詩 粉輕盈蓬蓬乾洗髮，150g／NT$1,100。（圖／巴黎卡詩）

ORIBE 不可一世乾洗髮

號稱髮品界愛馬仕的ORIBE是由好萊塢明星造型師成立的品牌，多款髮品都是專業造型師推薦愛用品，其中這款乾洗髮噴出後是非常細緻的噴霧，可以瞬間吸附油脂及異味髒污，舒緩頭皮、賦予髮絲潔淨感外，更能增加頭髮蓬鬆感，幫助頭髮柔順不僵硬乾澀。此外，乾洗髮更添加ORIBE典藏特調的法式淡香氛，完全像是剛洗完頭般乾爽舒適。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲ORIBE 不可一世乾洗髮，286ml／NT$1,560。（圖／ORIBE）

FreshO2 油頭救星乾洗髮噴霧

FreshO2先前和網紅「蒂蒂」聯名推出油頭救星乾洗髮噴霧系列，共有白柚山茶花、紅茶、橡樹三款香氣，一噴上噴霧即可吸附油脂、讓髮根恢復乾燥蓬鬆的狀態，多了清新的香氣真的太受歡迎，小巧的尺寸也推薦放在隨身包裡，拿下安全帽要救援真的太方便。

▲乾洗髮 。（圖／翻攝自IG）

▲FreshO2 油頭救星乾洗髮噴霧，70ml／NT$249。（圖／FreshO2）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮根, 頭皮, 清潔, 洗髮, 乾洗髮

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