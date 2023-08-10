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頭髮分岔、斷裂多？皮膚科醫師教改善4秘訣：洗髮精交替用

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▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲想擁有滑順的美麗秀髮，皮膚科醫師教4招秘訣。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、品牌提供

就算換了最新流行的髮型，但頭髮分岔、斷裂好多，粗糙髮質不僅讓髮型效果大打折扣，有時還會讓人看起來顯得憔悴。皮膚科醫師王群就分享能改善頭髮分岔、斷裂的4大秘訣，想擁有一頭柔順光澤的美麗秀髮，快從今天開始跟著做。

＃適當補充營養素

建議可補充蛋白質、維生素B群、鋅、硒等對於髮絲、頭皮養護有益的營養素，可以幫助讓頭髮比較強韌健康。

＃減少燙染和拉扯

盡量少染燙頭髮，或拉扯頭髮等傷害頭皮、髮絲的行為。

▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃3款洗髮精交替使用

選擇3款適合自己的優質洗髮精，A、B、C款輪流交替著使用。

＃注意頭皮頭髮防曬

建議平時可以多戴帽子或撐傘，幫頭皮頭髮做好防曬，尤其是紫外線強烈的夏季，更要做好防曬。

【可搭配的洗髮新品推薦】

▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳淨髮精露，290ml，NT$3,200。

嬌蘭繼去年將招牌蜂王乳科技用於頭皮養護、推出頭皮修護精華後，今年更打推出「皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列」，其中淨髮精露復刻蜂蜜的絲滑質地，可溫和清除髒汙，並從髮根至髮尾強化髮絲，活化頭皮的健康度與堅韌度。

▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲呂 強韌髮根香氛洗髮精－襄陽波濤，585ml，NT$650。

去年底一上市就被搶購一空的「強韌髮根香氛洗護系列」，今年夏季推出2款台灣限定的夏日專用訂製新品，包含純淨甘菊花香調的「麟蹄林間」和清爽中性辛香調的「襄陽波濤」。

▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾瑪絲 5α茶樹沁涼高效控油洗髮精，1000ml，NT$1,100。

專為油頭設計，蘊含多種控油植物成份的細緻胺基酸溫和潔淨配方，搭配小分子甘草次酸複合物，可溫和控油潔淨髮肌，清新香氣的薄荷與茶樹，去除異味並帶來清涼舒爽感。

▲▼ 頭髮分岔斷裂多？醫師教改善4秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DHC 海洋SPA洗潤護髮泥，300ml，NT$680。

將海泥、海藻、海濱植物等取自於海洋的自然素材，再加入萃取自伊豆赤澤的海洋深層水調配而成，洗、潤、護三效合一，溫和清潔髮絲與呵護頭皮，不過度清潔。

關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 分岔, 斷裂, 改善, 秘訣, 清潔, 洗髮精, 皮膚科醫師, 醫生

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