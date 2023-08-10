小蜜媞推出第一款防水防曬護唇膏、GLOSSY POPS甜點外型超誘人

▲夏季護唇膏話題性十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

化妝包中總是少一支護唇膏，護唇膏能幫助滋潤雙唇、撫平唇紋，更能幫助後續唇膏完美顯色，今年夏季護唇膏更進化，Carmex小蜜媞推出防水防曬護唇膏，讓你從事任何水上活動都不怕，而來自紐約的GLOSSY POPS則是以女生最愛的甜點為設計靈感，讓護唇膏化身最時髦配件。

說到護唇，Carmex小蜜媞絕對是經典，今年夏季在推出號稱有80分鐘防水效果的護唇膏，特別添加了珍貴的白芒花籽油，白芒花籽油具有非凡的保濕、滋潤效果，可以提供嘴唇肌膚極致滋養，使雙唇極度柔軟與飽滿；白芒花籽油同時能有效減緩肌膚水分流失，持續雙唇保濕，創造80分鐘防水效果。

不只如此，塗上雙唇更有涼涼薄荷的感受，更適用於海邊、游泳、衝浪、潛水、立槳、獨木舟、溯溪、泛舟、帆船、遊艇等各式水上活動，雙唇防曬防水保濕必備。豔陽下從事水上活動，雙唇依然保持水潤亮澤不脫卸。

有別於一般的護唇膏，來自紐約的GLOSSY POPS護唇膏外型十足吸睛，其中討論度最高的就是「Sweet yo’self系列」，以女孩們最愛的甜點出發，首推有著藍、桃紅、黃及綠四色水鑽貼滿管身的Lollipop in Lights。

藍色圓形棒棒糖潤唇膏搭配下方七彩棒棒糖墜飾，記得先用上方潤唇膏滋潤唇部，不同墜飾有著不同甜點的唇膏味道，轉開管身擦上唇蜜，水潤嘟嘟唇就此打造。