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精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

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▲▼ Coach母公司買下Michael Kors母公司 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Coach母公司確定將以85億美元收購Michael Kors母公司。（示意圖／達志影像／美聯社，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

精品業聯姻再加一！昨（9）日才傳出Coach母公司Tapestry正在商談收購Michael Kors母公司Capri控股的消息，而今（10）日稍早Tapestry公司已確定以85億美元的價格收購Capri，讓這件堪稱是近年來精品時尚界最大規模的合併案成真。

▲▼ Coach母公司買下Michael Kors母公司 。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華爾街日報》報導，這起交易案已商議數個月，旗下擁有Coach、Kate Spade、Stuart Weitzman等國際時尚品牌的Tapestry市值約為100億美元，而Michael Kors、Jimmy Choo、Versace等國際時尚品牌的母公司Capri控股公司市值約為40億美元，這項合併交易預計將於2024年完成。

美國精品業者一直積極收購其他時尚品牌，盼能與路易威登集團（LVMH）和Gucci的母公司開雲集團（Kering）競爭。雖然目前與這些歐洲時尚巨頭相比仍有不小差距，但這場收購案的確立，也將打造出一家美國時尚巨頭。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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