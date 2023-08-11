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打造天使光圈！嬌蘭推出蜂王乳髮膜、AVEDA營養套組必收

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▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季頭髮光澤感是關鍵。（圖／翻攝自IG/9box_eden、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱的夏季，頭髮的困擾不外乎是染後失去光澤，或是悶熱的天氣導致頭皮出油，讓細軟髮尤其困擾，盤點夏季推出的話題髮品，讓你的困擾迎刃而解。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳雙導修護髮膜，200ml，3,600元。

以蜂王乳保養出名的嬌蘭，夏季即將推出一系列蜂王乳髮品，其中以雙導修護髮膜最讓人關注，結合柔滑滋潤的霜狀質地以及蜂蜜膠質地，儲存在雙導管軟管中。採用特殊技術將蜂蜜與油相容，植萃角蛋白可強健頭皮、增加活性並強化毛髮的修護。亮澤修護精華油」蘊含萃取自花朵所產出的護髮精，能提供強大的光澤力，喚回頭髮的光采。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 重鍵璀璨芯生組，3,000元。

AVEDA則是針對破壞力最嚴重的染髮族群，推出了全配套餐-「重鍵璀璨芯生組」，其中包括了經典熱銷的花植結構重鍵馥活精萃，含有比頭髮結構小40%的植物萃取氫鍵，能快速滲透髮絲直達髮芯，強化髮絲強韌彈力並幫助牢牢鎖住後續注入營養。還有組合限定的蘊活光萃Omega 5璀璨精華乳，富含豐沛的超級食物營養，為秀髮注入營養及水分，讓髮絲觸感柔軟滑順，綻放健康髮絲才能擁有的誘人光澤。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲蔻蘿蘭 豐盈量感乾洗髮。

髮絲恢復了光澤，髮根更是要蓬鬆才加分，蔻蘿蘭更為了細軟髮質特別推出了全新豐盈量感乾洗髮，幫助強化髮根、對抗扁塌，持久度更加分。內含亞麻籽萃取，能夠對抗扁塌，營造輕盈空氣感；粉膚色植萃米粉末、超親膚不結塊，快速吸附頭皮油脂，隱形粉末不易殘留。

關鍵字：

夏季, 頭髮, 頭皮, 光澤, 新品

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