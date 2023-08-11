林柏宏認真挑LOEWE女包有原因　郭雪芙腳上的巨型蝴蝶結超有哏

▲郭雪芙（左）、林柏宏在LOEWE台中新光三越店內自拍。

記者林明瑋 / 台中報導

LOEWE在台中新光三越的女裝專門店重新開幕，2023秋冬系列也上架，各式服裝配件都很吸睛，參與活動的郭雪芙一走出來，腳上誇張的巨大蝴蝶結高跟鞋立刻引人注目，因為造型特殊，她說：「走路會因此變得優雅。」林柏宏認真逛了女包，大小尺寸都有相中的款式，問他會幫女生背包包嗎？他說：「會啊，所以不如選自己喜歡的包包，以免要幫忙拿。」

▲郭雪芙腳上的大蝴蝶結高跟鞋浮誇又有特色。（圖／品牌提供，以下同）





▲大型蝴蝶結裝飾的高跟鞋相當搶眼。



▲郭雪芙手提新推出的Squeeze包。





▲Squeeze包皮革柔軟且有多種顏色選擇，搭配可變化長短的甜甜圈金屬鍊。

郭雪芙自認屬於理性消費，唯獨對可愛的物品沒有抵抗力，除此之外，還會「一段時間著迷於某種特定設計」，她解釋：「例如這陣子很喜歡毛毛類，我就會都買毛毛的東西，或是特別喜歡粉紫色，就會一直買粉紫色。」林柏宏無法抗拒的則是「觸感」，他說：「摸起來很舒服的東西，例如包包摸起來很舒服，或是衣服穿起來很舒服、墨鏡戴起來很舒服，很適合我，就一定會買。」

▲林柏宏很喜歡LOEWE的托特包。





▲林柏宏以紅色圓點上衣搭配寬褲，他透露平時就是寬褲控。

七夕將至，兩人對過節沒有太大念頭，對於情侶裝則一致表示可以接受同色系或相互呼應的款式，但絕不能太招搖，郭雪芙笑說：「如果是T恤印對方的臉，我可能沒辦法。」林柏宏補充：「或是印一些對話的那種。」但兩人強調：「是我們比較害羞，所以才不敢穿。」

打造藝術愛好者的家，是LOEWE的重要概念，抹去精品店高冷的印象，讓空間溫暖自在，牆面鋪著西班牙製造的手工磁磚，包括蜜桃色、銀色、綠色，都是只用在台中店，別處沒有的顏色，店內陳設著日本、英國藝術家的作品，地毯由創意總監Jonathan Anderson與長期合作的John Allen共同設計，在店裡不但可以逛包包、衣服，也能欣賞裝潢與藝術品，感覺舒適又愜意。

▲LOEWE在台中新光三越的女裝店重新開幕，打造出藝術愛好者的家。





▲LOEWE台中新光三越女裝店內有許多藝術品，牆上是西班牙手工磁磚，充滿特色。

2023年是Jonathan Anderson執掌LOEWE的第10年，秋冬女裝重新審視過往、回歸初衷，將很代表品牌的皮革等面料，用嶄新的手法玩出更多可能，例如看似硬挺、如洋娃娃衣服般的設計，曾是模特兒的新生代演員林亦嵐，穿上後既可愛又有特色，她說：「這是我穿過最特別的衣服第一名。」洋裝上印著模糊的古董洋裝圖案，藉此強調時裝的本質並非眼前所見，事物經過時間轉移，會變得不清晰，全新的Squeeze包款以光滑皮革製成，手把正如其名，捏下去像紓壓小物一般，而甜甜圈飾鍊帶可以調整長短，使用更隨心所欲。

▲林奕嵐穿著色調明亮活潑的皮革上衣與短裙，特殊的製成手法，讓衣服看起來可愛如洋娃娃裝。





▲拼色設計的Puzzle系列包款。



▲毛茸茸的靴、包包相當討喜。

更多2023秋冬系列

HERMES（愛馬仕）近日發佈了鞋履形象照，除了各種靴款，拖鞋也有適合秋冬的材質，厚底的樂福鞋、瑪莉珍鞋注入輕鬆與潮感，男鞋的選擇也不少，正式、休閒一應俱全，為造型添入細膩質感。

▲愛馬仕2023秋冬有不少厚底鞋款。

▲靴子是秋冬必備，也有適合秋冬的涼鞋。

▲愛馬仕男士休閑鞋選擇多樣。

▲除了正式的男士皮鞋，底部稍作變化就能注入不同的效果。