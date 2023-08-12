約會前急救惱人痘痘！4款抗痘救星 　小綠瓶、漢方草本消退有感

實習記者劉于禎／綜合報導

夏天陽光炙熱帶來的高溫曝曬，容易讓我們的肌膚出油、長痘，瞬間心情就不美麗了，除了平時要適度的清潔、注意飲食和保持正常的生活作息之外，如果隔天有個重要約會，卻突然冒了個難看的痘痘，那真是晴天霹靂，以下4款痘痘肌救星，來幫你舒緩惱人的痘痘。

▲約會前臨時冒出痘痘超惱人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



初苜 Alfalfa Organic 漢方祛痘淡印露

初苜 Alfalfa Organic是由三位香港女中醫師成立的護膚品牌，把中藥藥材加入護膚品中，改善都市人常有的皮膚困擾，這款祛痘露採用白蘞、杜仲、檸檬草等天然成分，來減緩紅腫、發炎的暗瘡，0化學添加所有膚質皆適用。

▲Alfalfa Organic初苜 漢方祛痘淡印露。（圖／Alfalfa Organic初苜官網）

DR.WU 杏仁酸淨痘調理精華

痘痘產生的原因是因為肌膚分泌過多油脂，再加上角質代謝異常，從而導致油脂堆積而形成粉刺，若受到痤瘡桿菌感染就容易變成紅腫的痘痘，因此要抑制痘痘生長，就必須做好控油及去角質的工作，DR.WU杏仁酸淨痘調理精華添加高濃度水楊酸，能夠幫助抑菌，杏仁酸能協同肌膚代謝淨化毛孔，蘊含的構棘、北歐松露和洋甘菊萃取能調理皮脂並舒緩因痘痘引起的不適。

▲DR.WU 杏仁酸淨痘調理精華。（圖／翻攝自IG@drwu_skincare）

曼秀雷敦 Acnes抗痘筆

懶癌末期的人有福囉！長痘痘的肌膚需要好好呵護，若沒有保持清潔容易使痘痘更嚴重，因此不論是擦藥或是塗抹精華前都一定要將雙手洗乾淨，而老品牌曼秀雷敦推出的抗痘筆可不沾手輕鬆塗抹，超級方便，富含尿囊素、積雪草及水楊酸有效舒緩痘痘肌，親民百元價就能入手。

▲曼秀雷敦 Acnes抗痘筆。（圖／曼秀雷敦官網）

Jealousness婕洛妮絲 藜麥抗痘全能精華

婕洛妮絲的經典精華組可以應付所有肌況，許多痘痘肌女孩都一起打包，包括亮白煥膚的小粉瓶、緊緻抗老的小金瓶，還有告別粉刺痘痘的小綠瓶藜麥抗痘精華，小綠瓶除了利用水楊酸減緩痘痘外，更添加了大、中、小分子的三重玻尿酸，由內而外補水改善油水不平衡，讓你在夏天也依舊是能掐出水的水美眉。