fb ig video ETtoday search mobile

未來的他會有多愛妳？超準心理測驗掌握人生幸福指數

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人都希望擁有幸福長遠的愛情，以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，就可以測出「未來的他會有多愛妳」，每一個人都會有不同的愛情解答。

Q：以下三張圖選出一張自己最喜歡的照片。

▲心理測驗,心測,占卜,愛情,。（圖／小紅書）

A.

選到這個蛋糕的妳很可能會遇到年紀比妳小的伴侶，但心智上蠻成熟的，他對妳的愛相當純真、熱情，他從來不會想到兩人之間的差距與現實問題，一心給你最足夠的後盾支撐，充滿力量與陪伴，不會在乎付出多寡而計較，每當有需要，他總是可以第一時間出面扛下所有，因為體力與精神也比較好，在性事方面很能讓妳滿足，是一段正面的關係，值得珍惜。

B.

選到這個蛋糕的妳會遇到非常棒的靈魂伴侶，妳們的興趣跟愛好都很相同，連想法都是如出一撤，所以跟他在一起能夠感受到非常安心、幸福的感覺，雖然他有著管理與金融方面雷厲風行的一面，但在妳面前會放下所有的硬氣，對妳的處境感同身受、尊重妳的意見，如果兩人有想要邁入結婚階段，算是不錯的選擇。

C.

選到這個蛋糕的妳會遇到比較神秘、性格深沉的另一半，他會為妳的生活帶來全新的體驗與想法，有種暗黑又誘人的魅力，讓妳總是難以招架，甚至因為他與眾不同的想法，而迎來轟轟烈烈的精神世界，妳因為足夠愛他，所以會願意改變自己原有的想法與價值觀，與他融合為一個新的體系，這算是相當特別又強烈的連結，特別需要冒險與勇氣。

►沒事業心卻很容易致富三大星座！TOP 1個性溫暖，讓周遭人願意給機會與幫助

►打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型

韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦

還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦

無人能及！碧昂絲穿上粉紅亮片「天仙禮服」美炸　網盛讚：根本衣品女王 頭易油、身易臭又總是好累？濕氣太重3大排除方法 空空賞／超奢華卸妝水不雞肋！防水彩妝全滅光　日系化妝水一瓶保濕秒有感 擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！ 試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收 吹冷氣整晚也容易變老！一夜年輕3部曲打造緊緻拉提網 太欠買！留言免費抽肌膚之鑰2100元正貨　契爾氏蝦皮打到骨折有夠狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面