未來的他會有多愛妳？超準心理測驗掌握人生幸福指數

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人都希望擁有幸福長遠的愛情，以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，就可以測出「未來的他會有多愛妳」，每一個人都會有不同的愛情解答。

Q：以下三張圖選出一張自己最喜歡的照片。

A.

選到這個蛋糕的妳很可能會遇到年紀比妳小的伴侶，但心智上蠻成熟的，他對妳的愛相當純真、熱情，他從來不會想到兩人之間的差距與現實問題，一心給你最足夠的後盾支撐，充滿力量與陪伴，不會在乎付出多寡而計較，每當有需要，他總是可以第一時間出面扛下所有，因為體力與精神也比較好，在性事方面很能讓妳滿足，是一段正面的關係，值得珍惜。

B.

選到這個蛋糕的妳會遇到非常棒的靈魂伴侶，妳們的興趣跟愛好都很相同，連想法都是如出一撤，所以跟他在一起能夠感受到非常安心、幸福的感覺，雖然他有著管理與金融方面雷厲風行的一面，但在妳面前會放下所有的硬氣，對妳的處境感同身受、尊重妳的意見，如果兩人有想要邁入結婚階段，算是不錯的選擇。

C.

選到這個蛋糕的妳會遇到比較神秘、性格深沉的另一半，他會為妳的生活帶來全新的體驗與想法，有種暗黑又誘人的魅力，讓妳總是難以招架，甚至因為他與眾不同的想法，而迎來轟轟烈烈的精神世界，妳因為足夠愛他，所以會願意改變自己原有的想法與價值觀，與他融合為一個新的體系，這算是相當特別又強烈的連結，特別需要冒險與勇氣。