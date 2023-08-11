控油、淨痘保養上架就被掃光！韓妞透白肌關鍵煥膚棉，台灣也有清爽版

記者李薇／台北報導

夏季控油單品熱賣程度非常，往往一上架就被掃購一空，可見出油問題是不少台灣人的困擾，以下就盤點多款針對痘痘調理的單品，每一款都是要搶，才不會等到痘都熟透已來不及。

＃曼秀雷敦 Acnes抗菌痘痘貼－極緻薄（綜合型），售價125元

痘痘其實就是肌膚產生毛孔阻塞的發炎反應，甚至會在肌膚留下傷口，不想讓狀態更惡化，與髒空氣隔絕是必要關鍵，曼秀雷敦的痘痘貼早就是長賣單品，這次更把薄度提升到0.02公分，即使需要上妝也不會露出破綻，霧面設計不反光，已是居家常態備品。

＃護妍天使 毛孔淨化爽膚棉， 售價580元

以痘痘貼在論壇掀起一波爆買潮的護妍天使，用過的人都知道它有多好，最近更是推出韓系女孩好膚質最愛的爽膚棉，裡面蘊含滿滿水楊酸、檸檬酸與乳酸精華的化妝棉片，早晚都可以使用，搭配棉片輕擦臉部肌膚，不僅可以做到二次清潔，更能讓肌膚毛孔暢通，立刻擁有清爽呼吸感。

＃HAE肌本職 三黃淨透煥膚精華，30ml、售價1280元

以中醫調理肌膚痘痘問題常用的配方三黃：黃芩、黃連、黃柏為基底，運用6.5%高濃度搭配2%黃耆發酵精萃、4%菸鹼醯胺，輕盈精華質地，特別針對那些要爆不爆的痘痘、粉刺進行全方位調理，讓它們可以快速地說掰掰，恢復穩定狀態。

＃SENKA專科 超微米淨荳卸妝水，230ml、售價230元

痘痘問題不僅是飲食、作息、壓力等原因，清潔也是相當重要的一環，專科這次推出全新的卸妝水，不僅質地清爽，不容易造成肌膚負擔，裡面更添加日本洋甘菊與水楊酸，讓肌膚從保養第一步就呵護起來，溫和安撫又同時抑制問題，打造淨透膚況。