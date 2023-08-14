包・開箱／Prada Galleria撞色款回歸解析不敗理由！賈靜雯、陳庭妮都被圈粉

記者鮑璿安／專題報導

方包有何魅力總是深深擄獲不同世代的時尚迷？Prada經典Galleria 包款憑著高熱度終於再度回歸，威力果然不同，在女星賈靜雯、陳庭妮、南韓女子團體TWICE成員 Sana聯手助攻下早已經洗版IG，《ET FASHION》本回包開箱就來解析這顆夯包的命名由來以及更多細節亮點。

Galleria 2007年推出成為Prada 經典包款

▲Galleria包款系列於 2007年推出，以品牌1913年創立的第一間店鋪米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店命名 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Galleria包款系列於 2007年推出，以品牌1913年創立的第一間店鋪米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店命名，短短十幾年就成為品牌經典包款之一，要歸功於完全不過時的外觀以及材質。包款最初採用品牌最具標誌性的Saffiano 皮革打造，通過複雜的熱壓技術，原始邊緣再經過打磨及手繪處理調整，這可是品牌的看家本領，如此工藝之下的皮革耐用又堅固，因此拎著Galleria通勤、拿來傳承都很適用。

83個單件組成框架手提包

▲Galleria由83個單件組成，製作工法繁複。（圖／翻攝自IG）

Galleria更代表古往今來的印記，借鑒過往經典設計，直線型的廓型搭配圓潤的把手，內部附有2個拉鍊分隔層及1個開口式分隔層，令人聯想起1940年代流行的框架手提包，由83個單件組成，製作工法繁複，每顆Galleria 包款皆綴以標誌性 PRADA 皮革三角標徽，讓包款從裡到外都有辨識度。

全新撞色回歸





▲賈靜雯機場造型中以簡潔俐落的黑裙搭配Galleria 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ （依序）陳庭妮、TWICE日籍成員SanaSANA（湊崎紗夏）、Somi演繹全新Galleria。（圖／翻攝自IG）

重點來了，本次Galleria回歸自然要換上全新色調，這次以活潑百搭的撞色款式，呈現猶如畫布的藝術風情，探索圖形形狀與大膽的對比色調讓人深深陶醉。賈靜雯、陳庭妮、Sana以及Somi運用肩背、手提方式呈現繽紛撞色包款，氣質與率性兼得，輕巧融入日常穿搭中。