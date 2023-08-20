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Nike Dunk黑白熊貓萬年不敗　8雙球鞋的經典配色是今年必收款

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實習記者劉于禎／綜合報導

夏天必穿的小白鞋，Nike Dunk系列永遠是榜上有名，其中又以全白經典款最為熱門，至今推出的多款配色更是讓人陷入選擇障礙，除了經典白外，黑白熊貓、灰白與玫瑰粉都是人氣愛色；Adidas Superstar、NB 327火紅程度也不用多說，今天小編精選幾雙球鞋的必收款，超百搭、回頭率爆高，看完忍不住又敗下去。

Nike Dunk Low系列

Nike Dunk Low 黑白熊貓

Nike Dunk系列一推出就長年霸占熱賣榜，黑白熊貓配色百搭看不膩的特性，深受年輕族群熱愛，還曾掀起誇張的炒賣價，至今仍是萬年不敗的款式，男女生都可以無痛駕馭，想入手一雙球鞋，選經典黑白熊貓絕不出錯。

▲▼ 經典款式創新配色。（圖／IG）

▲Nike Dunk Low 黑白熊貓配色。（圖／NIKE官網）

Nike Dunk Low Rose Whisper 玫瑰耳語

今年超流行的粉色系，Nike Dunk Low也跟上了，乾燥玫瑰粉有一種淡雅的美感，讓人一看就愛上，相比於黑白的帥氣，粉白更有一點溫柔的氣息，讓你瞬間化身溫柔女神、氣質爆棚，這雙不買真的太對不起自己了。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲Nike Dunk Low Rose Whisper 玫瑰耳語。（圖／GODA select shop官網）

Nike Dunk Low Blue Canvas 夢幻藍紫

這就是星空的顏色吧！這雙把淺藍與淺紫交錯混合的Dunk鞋款，推出就登上夢幻配色選擇之一，不只獨特還非常有個性，雖是冬季款式，但也非常適合在夏天搭配，鞋頭與部分鞋身採用藍紫的噴漆暈染效果，讓你一秒成為目光焦點，搭上流行的百褶裙，就能完成Y2K甜嫩風。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adidas Superstar系列

Adidas Superstar 白粉

Adidas Superstar系列是跨足籃球領域、影響流行文化的標誌性鞋款，多達50幾種配色可以滿足各種時尚搭配，貝殼鞋頭與經典的三條線與白黑配色是千禧年神鞋，換上近來流行的莫蘭迪粉，呈現出一種柔美、浪漫和溫暖的感覺，鞋後跟的黑色三葉草標誌配上粉紅底色，就是現在最紅的BLACKPINK配色，穿上秒變溫柔小姐姐，搭配休閒的牛仔褲或是長裙都非常適合，塑造甜美可人的第一印象。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲Adidas SuperStar 白粉。（圖／ABC MART官網）

Adidas SuperStar YU NAGABA

復古迷絕對不要錯過這雙細節感滿滿的SuperStar！由Adidas和日本知名插畫家長場雄（Yu Nagaba）聯名合作推出的2023年七夕限定款，將酒紅色結合奶油白色，打造復古時尚，側邊、鞋帶到鞋底都有超可愛的小花，手繪感的Logo字體散發甜蜜愜意的日常，是必收的情侶鞋款式。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲Adidas SuperStar X YU NAGABA。（圖／Adidas官網）

New Balance 327系列

New Balance大熱的327鞋款設計靈感來自品牌在1970年代的經典跑鞋，是集320、355、Super Comp經典款式之大成，鞋身放大的「N字」是招牌標誌，厚底設計非常修飾腿型，更掀起一波復古球鞋風潮，現在入手都還不遲。

復古靛藍＋極地灰

討厭跟別人撞款嗎？這雙327復古靛藍＋極地灰的配色超小眾，使用麂皮製成做舊的復古風格，選擇牛仔外套與牛仔褲或裙，整套的丹寧搭配展現濃厚的率性風格。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲New Balance 327 復古靛藍＋極地灰。（圖／New Balance香港官網）

雪灰＋水銀藍

和復古靛藍＋極地灰的麂皮不同，這雙使用輕質麂皮結合透氣的網布，是更適合夏天的材質，一整天穿著都有舒適感受，清涼配色有種置身泳池的錯覺，讓你瞬間體感降了5度。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲New Balance 327 雪灰＋水銀藍。（圖／New Balance香港官網）

靛藍＋白

屬於夏天的顏色來了，這雙彷彿藍莓冰淇淋般的配色，真的讓人超心動，搭配工裝短褲與時下流行的白襪子，秒變陽光開朗大學生，對小白鞋膩了，不如就來試試更有層次感依舊好搭的配色組合。

▲▼經典款創新配色。（圖／品牌官網）

▲New Balance 327 靛藍+白。（圖／New Balance官網）

關鍵字：

Nike, DUNK, Adidas, SUPERSTAR, NB, 327

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