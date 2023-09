街頭潮人必備！PORTER INTERNATIONAL MATCH系列「雙口袋撞色包」打造百搭造型

記者鮑璿安 /台北報導

秋冬時節降至,符合日常搭配的新包款也終於登場!充滿實用度與時尚感的款式仍是民眾大勢首選,PORTER INTERNATIONAL為大家帶來最新MATCH系列,擁有最經典的雙口袋袋型,結合撞色與現代工裝風格,連KOL也搶先示範,無論休閒潮流、街頭個性還是都會日常穿搭,皆能配搭出專屬的造型公式,結合週年慶活動更好入手!

▲MATCH系列運用PORTER最經典的雙口袋袋型,結合撞色系以及經典全黑單一色做設計延伸 。(圖/品牌提供)

MATCH系列運用PORTER INTERNATIONAL最經典的雙口袋袋型,結合撞色系以及經典全黑單一色做設計延伸,獨特質感的皺縮面料達到現代工裝時尚感,造型上充滿辨識度。實際使用方面,則提供貼心的前附袋設計、多夾層空間配置方便收納置物,同時呼應多口袋工裝實用主義。系列一口氣帶來9個款式,涵蓋手提包、斜肩包與公事包,陪伴你走過日常通勤以及休閒時刻。

MATCH系列的形象影片更以80年代早期的街頭藝術文化場所為靈感,玩轉特技腳踏車、滑板,與MATCH包款的潮流風格不謀而合。KOL 們紛紛透過各自的穿搭風格,呈現出 "Match My Vibe" 的深刻內涵。 各務孝太和 Yin 在IG展現了 MATCH 系列的雙層三用公事包,這不僅突顯了他們率性的個性,更是一種對傳統束縛的自由演繹。林茉曦則以大膽的撞色手提包,展現了年輕世代對 "Match My Vibe" 的解讀。這個理念不僅僅是潮流與風格的匹配,更是一種心靈共鳴,將自己的個性融入時尚中。 影片的每一幕都呼應了 "Match My Vibe" 的核心,透過各種造型、場景和道具,展現出個人的獨特魅力。無論是率性的各務孝太、Yin,還是年輕世代的林茉曦,他們都以自己的方式詮釋了 "Match My Vibe",彰顯出 MATCH 包款的百搭魅力,無論何時何地,都能與你的個性相契合。

▲週年慶滿額贈ADV_LABEL毛絨拖鞋、PORTER INTERNATIONAL椰鬃地墊 。(圖/品牌提供)

▲凡消費$990加購PORTER INTERNATIONAL PORTER MAN兩用尼龍提袋 。(圖/品牌提供)

全新MATCH系列包款已於台北101、ADV_LABEL X PORTER INTERNATIONAL 複合形象店兩間店首賣,也於官網同步開賣。伴隨著百貨週慶即將開打,PORTER INTERNATIONAL週慶獨家設計的居家時髦單品滿額贈禮和時尚環保提袋加價購!目前週年慶於8月31日至12月25日依據各大百貨週慶檔期陸續登場,品牌也祭出少有的優惠,消費滿$7,000即贈ADV_LABEL毛絨拖鞋;消費滿$10,000即贈PORTER INTERNATIONAL椰鬃地墊,也可搭配加價購,凡消費即可以$990加購PORTER INTERNATIONAL PORTER MAN兩用尼龍提袋,此時入手新包最為划算,在一年一度的盛大週年慶,就要購得盡興!跟著 PORTER 配搭自我風格,把生活建築成夢想中的樣子!



