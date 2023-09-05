街頭潮人必備！PORTER INTERNATIONAL MATCH系列「雙口袋撞色包」打造百搭造型

記者鮑璿安 ／台北報導

秋冬時節降至，符合日常搭配的新包款也終於登場！充滿實用度與時尚感的款式仍是民眾大勢首選，PORTER INTERNATIONAL為大家帶來最新MATCH系列，擁有最經典的雙口袋袋型，結合撞色與現代工裝風格，連KOL也搶先示範，無論休閒潮流、街頭個性還是都會日常穿搭，皆能配搭出專屬的造型公式，結合週年慶活動更好入手！

▲MATCH系列運用PORTER最經典的雙口袋袋型，結合撞色系以及經典全黑單一色做設計延伸 。（圖／品牌提供）

MATCH系列運用PORTER INTERNATIONAL最經典的雙口袋袋型，結合撞色系以及經典全黑單一色做設計延伸，獨特質感的皺縮面料達到現代工裝時尚感，造型上充滿辨識度。實際使用方面，則提供貼心的前附袋設計、多夾層空間配置方便收納置物，同時呼應多口袋工裝實用主義。系列一口氣帶來9個款式，涵蓋手提包、斜肩包與公事包，陪伴你走過日常通勤以及休閒時刻。

MATCH系列的形象影片更以80年代早期的街頭藝術文化場所為靈感，玩轉特技腳踏車、滑板，與MATCH包款的潮流風格不謀而合。KOL 們紛紛透過各自的穿搭風格，呈現出 "Match My Vibe" 的深刻內涵。 各務孝太和 Yin 在IG展現了 MATCH 系列的雙層三用公事包，這不僅突顯了他們率性的個性，更是一種對傳統束縛的自由演繹。林茉曦則以大膽的撞色手提包，展現了年輕世代對 "Match My Vibe" 的解讀。這個理念不僅僅是潮流與風格的匹配，更是一種心靈共鳴，將自己的個性融入時尚中。 影片的每一幕都呼應了 "Match My Vibe" 的核心，透過各種造型、場景和道具，展現出個人的獨特魅力。無論是率性的各務孝太、Yin，還是年輕世代的林茉曦，他們都以自己的方式詮釋了 "Match My Vibe"，彰顯出 MATCH 包款的百搭魅力，無論何時何地，都能與你的個性相契合。

▲週年慶滿額贈ADV_LABEL毛絨拖鞋、PORTER INTERNATIONAL椰鬃地墊 。（圖／品牌提供）

▲凡消費$990加購PORTER INTERNATIONAL PORTER MAN兩用尼龍提袋 。（圖／品牌提供）

全新MATCH系列包款已於台北101、ADV_LABEL X PORTER INTERNATIONAL 複合形象店兩間店首賣，也於官網同步開賣。伴隨著百貨週慶即將開打，PORTER INTERNATIONAL週慶獨家設計的居家時髦單品滿額贈禮和時尚環保提袋加價購！目前週年慶於8月31日至12月25日依據各大百貨週慶檔期陸續登場，品牌也祭出少有的優惠，消費滿$7,000即贈ADV_LABEL毛絨拖鞋；消費滿$10,000即贈PORTER INTERNATIONAL椰鬃地墊，也可搭配加價購，凡消費即可以$990加購PORTER INTERNATIONAL PORTER MAN兩用尼龍提袋，此時入手新包最為划算，在一年一度的盛大週年慶，就要購得盡興！跟著 PORTER 配搭自我風格，把生活建築成夢想中的樣子！



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