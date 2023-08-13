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台北新開日系早午餐店包裝超級Q　中壢宵夜名單+1，小火鍋一人開吃

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文／MENU美食誌

新開幕特色餐廳特輯！義大利羅馬披薩、港式黯然銷魂飯、深夜質感咖啡廳，通通收錄在這！

咖啡梅
台北市中正區

顏色強烈而現代的摩登風格，從燈飾到地毯、百葉窗、皮沙發，都相當有品味。有咖啡、咖啡酒、茶、軟性飲品及少量甜點可選擇，是台北相當有質感的咖啡廳。

▲咖啡梅。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

饗福鍋物
桃園市中壢區

店面以灰木元素搭配石頭紋理，主打石頭火鍋，湯底有三種，原味石頭鍋、沙茶石頭鍋跟麻辣火鍋，開到凌晨午夜12點，是晚餐和宵夜時段的最佳選擇！

▲饗福鍋物。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

煮煮鍋燒
台北市信義區

有六大類餐點可選擇，主食也提供三種麵、冬粉及飯可挑選，料多豐富，海鮮和肉類也都很新鮮，特別推薦限量日式檸檬烏龍冷麵。

▲煮煮鍋燒。（圖／美食客前往美食的道路上提供）

海洋義廚
新北市永和區

嚴選頂級食材，不定期推出各種新品及飲品，還有提供少見的義大利啤酒。主打羅馬披薩、義大利麵、燉飯，推薦北海道干貝蛤蜊奶油燉飯及初榨橄欖油拿鐵。

▲海洋義廚。（圖／美食客上官熙希提供）

一弄 THE ALLEY ONE
台北市中正區

清水模工業風混木質裝潢，搭配綠色植栽及器物點綴，主打港式飯。推薦每日限定的黯然銷魂飯、和風鹽蔥燒肉飯及拿鐵咖啡。

▲一弄 THE ALLEY ONE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

双双三明治
台北市大安區

日系可愛風格的早午餐店，有馬卡龍色系的沙發和可愛的Logo抱枕，就連餐點的包裝都超級Q。主打餡料滿滿的餐包長堡，美觀又好吃。

▲双双三明治。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 台北, 新北, 美食

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