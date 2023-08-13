台北新開日系早午餐店包裝超級Q　中壢宵夜名單+1，小火鍋一人開吃

文／MENU美食誌
新開幕特色餐廳特輯！義大利羅馬披薩、港式黯然銷魂飯、深夜質感咖啡廳，通通收錄在這！
咖啡梅
台北市中正區
顏色強烈而現代的摩登風格，從燈飾到地毯、百葉窗、皮沙發，都相當有品味。有咖啡、咖啡酒、茶、軟性飲品及少量甜點可選擇，是台北相當有質感的咖啡廳。
▲咖啡梅。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）
饗福鍋物
桃園市中壢區
店面以灰木元素搭配石頭紋理，主打石頭火鍋，湯底有三種，原味石頭鍋、沙茶石頭鍋跟麻辣火鍋，開到凌晨午夜12點，是晚餐和宵夜時段的最佳選擇！
▲饗福鍋物。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）
煮煮鍋燒
台北市信義區
有六大類餐點可選擇，主食也提供三種麵、冬粉及飯可挑選，料多豐富，海鮮和肉類也都很新鮮，特別推薦限量日式檸檬烏龍冷麵。
▲煮煮鍋燒。（圖／美食客前往美食的道路上提供）
海洋義廚
新北市永和區
嚴選頂級食材，不定期推出各種新品及飲品，還有提供少見的義大利啤酒。主打羅馬披薩、義大利麵、燉飯，推薦北海道干貝蛤蜊奶油燉飯及初榨橄欖油拿鐵。
▲海洋義廚。（圖／美食客上官熙希提供）
一弄 THE ALLEY ONE
台北市中正區
清水模工業風混木質裝潢，搭配綠色植栽及器物點綴，主打港式飯。推薦每日限定的黯然銷魂飯、和風鹽蔥燒肉飯及拿鐵咖啡。
▲一弄 THE ALLEY ONE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）
双双三明治
台北市大安區
日系可愛風格的早午餐店，有馬卡龍色系的沙發和可愛的Logo抱枕，就連餐點的包裝都超級Q。主打餡料滿滿的餐包長堡，美觀又好吃。
▲双双三明治。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）
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