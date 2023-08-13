星・變美／范冰冰肌膚敏感這樣做！泡泡潔顏降低摩擦、養膚成分絕不省

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、范冰冰微博

藝人范冰冰身為女藝人，用過的肌膚保養可以說是相當多，她也經常被拍到去藥妝店掃貨，對於保養很有一套自己的方法，最近她就分享敏感肌膚呵護的技巧，常有不穩定膚況的人可以學起來。

＃綿密泡泡潔顏

范冰冰在肌膚敏感的狀況下，會使用有綿密泡沫的洗臉產品，透過泡泡的厚實度，降低肌膚磨擦，達到全臉溫和清潔。

＃減少過多刺激

在肌膚已經敏感的狀況下，最重要的就是穩定、減少刺激，所以盡量挑選無添加的保養產品，像是沒有酒精、香料、防腐劑成分都是首選，能夠降低肌膚敏感的可能，成分當然也最好溫和，同時又有功效。

＃足夠用量

選好對的產品之後，千萬不要因為節省，只塗少少一點，范冰冰就建議，用量一定要足夠，可以根據自己的膚質來選擇，才能透過裡面好的舒緩成分，讓反應緩和下來，比如：自己化妝水就會多上一層，用手直接塗抹拍開，不搭配化妝棉增加摩擦，修護乳也會擠到兩下，讓全臉可以充分吸收修護能量。

【推薦單品】

＃FANCL 膠原豐盈肌底液、膠原豐盈乳液，30ml、售價900元

對敏感性肌膚來說，穩定好像只是唯一奢求，但其實妳可以擁有更多；提到無添加就會讓人馬上聯想到FANCL，一直以來以「安全」為首要宗旨，面對現在各種污染、人工添加物，臉部肌膚當然要更純淨的呵護，這次全面升級的膠原豐盈系列，擁有超強大紫蘇葉、香甜豌豆花精華，立刻舒緩問題更有感，同時搭載高濃度的菸鹼醯胺，高效撫紋，敏感肌也可以輕鬆逆齡抗老。

＃雅漾 舒敏修護保濕精華乳+，40ml、售價1350元

從1961年就開始鑽研肌膚各種病症問題，至今已經長達60多年的雅漾，始終致力於給皮膚病患者更好的生活，甚至在法國還有專業護理中心，幫助患者治癒肌膚疾病；而旗下的保養品更是嚴謹再嚴謹，針對高敏感族群設計的舒敏修護保濕精華乳+，不僅有專利修護因子成分，獨特壓頭設計更是無添加關鍵，可以不放防腐劑也長時間保存，讓乳液不接觸空氣、擠出不回滲，確保每一滴都是純淨有效，絕對是敏感肌膚堅強後盾。

＃ILLIYOON一理潤 舒敏保濕乳液，350ml、售價350元

由南韓愛茉莉集團全新研發的新品牌ILLIYOON一理潤，以敏感肌膚為主要呵護對象，推出眾多洗護系列，其中，這款保濕乳液更是大人小孩都可以擦的單品，裡面不添加防腐劑、香料、色素，搭配修護成分神經醯胺，立刻安撫肌膚泛紅、乾癢等狀況，在南韓甚至創下620萬瓶的熱銷記錄，當然要擁有。