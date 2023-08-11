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打造媽生好肌膚！夏季「3款底妝」必買，用了就回不去

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▲▼夏季必買底妝（圖／品牌提供）

▲夏季底妝主打輕薄持久，就像第二層肌膚。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季悶熱容易脫妝，底妝更要慎選才能保持整體妝容的精緻度，盤點最新3款話題底妝，跟著買絕對不後悔！

▲▼夏季必買底妝（圖／品牌提供）

▲CHANEL 原生美肌蜜粉餅，2,140元。

全新升級配方添加茉莉精萃油，提供絕佳保濕度及舒適度，在肌膚形成防護膜，有效抵抗環境汙染因子且抗氧化，輕鬆打造薄透服貼底妝；配方融合調光複合物及擬真服貼科技，使底妝在任何光線下都能呈現自然健康光澤，粉盒更首次採用可替換粉蕊的設計，體現環保理念。

▲▼夏季必買底妝（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 星魅平衡持粧控粧前乳NEO，950元。

蟬聯日本妝前乳冠軍妝前乳，今年夏季全新再進化，星魅平衡持粧控粧前乳NEO強調油水調節更持妝，抹在肌膚即能填補粗大毛孔，做到柔焦無瑕，最後更添加潤澤精華搭配米胚芽油，幫助你上妝同時做好保養。

▲▼夏季必買底妝（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 24K純金持妝無瑕輕潤粉餅，3,700元。

結合了貴婦奶油肌始祖24K純金粉底的優點，賦予肌膚完美光澤、無瑕柔霧妝容，兼具長時間持妝效果；除了添加珍貴經典24K金，使肌膚展現金緻光澤外，更蘊含花中之王頂級白牡丹萃取，協同作用下使膚色更均勻、膚質更漂亮，上妝兼養膚。

關鍵字：

夏季, 底妝, 持妝

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