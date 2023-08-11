可頌控注意！營養師公開「可頌熱量圖鑑」，遠比你想像的高

▲口感酥脆的可頌，內含熱量陷阱。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

香酥的可頌麵包真的好誘人，尤其現在又有各種口味的可頌，真是讓人想一口接一口，營養師高敏敏分享，可頌可說是熱量炸彈，不只是外皮油，就連內餡也含高熱量，如何聰明吃不發胖，聽聽專業說法。

可頌看似熱量不高，卻被稱作「熱量炸彈」，營養師高敏敏解釋，因為可頌酥脆外皮是用大量的油和澱粉去製作，再添加餡料的熱量，加起來就會比原味可頌多了2倍以上的熱量。

▲加了餡料的可頌，會讓熱量再翻倍。（圖／Unsplash）

像是薯泥口味可頌為了增加口感，多半會加上美乃滋，而甜味的可頌也會添加大量糖分來保持可頌的美味，而這樣的糖分很容易超過每日的精緻糖攝取量，高敏敏舉例，假設以每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量，相當於控制在半糖的概念。

▲加入餡料的可頌，鈉含量也不容小覷。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼要如何聰明吃可頌呢？高敏敏建議可以挑選原味可頌，少餡料自然熱量就低，真的要吃高熱量可頌，不妨可以與家人共享，減少熱量還能增進感情，既然已吃了可頌，飲料就該選擇無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等來代替含糖飲料，吃完後也可以多起身運動助消化，另外在購買時也可以注意營養標示，才能清楚各類成分的攝取。