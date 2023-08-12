fb ig video ETtoday search mobile

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

>

▲▼皮膚科醫師教正確洗頭7大護理觀念 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲正確洗頭和護理是擁有健康蓬鬆髮絲的關鍵。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、pexels）

記者張毓容／綜合報導　

想要一頭健康蓬鬆的秀髮，正確洗髮和護理是非常重要的，洗頭洗錯了不僅出油快，還可能傷害頭皮、髮絲，甚至可能導致掉髮、白髮提前出現等問題！日本皮膚科醫師就列出了關於頭皮頭髮清潔、護理的7大關鍵，快來看看你洗頭洗對了沒？

▲▼皮膚科醫師教正確洗頭7大護理觀念 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲洗頭的水溫與體溫相近即可。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

1.水溫不能太熱

洗髮時別使用太高的水溫，建議在38度左右與體溫相近的溫度最好，水溫如果超過42度，不僅會刺激頭皮讓頭皮變得容易出油，還容易引起頭皮發炎。

2.洗護產品不一定要成套買

洗髮護髮產品不必一定要同一個品牌、系列，依照個人頭皮、髮絲狀況選擇適合搭配的產品即可。

▲▼皮膚科醫師教正確洗頭7大護理觀念 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲洗頭主要是洗頭皮，最後用泡沫帶到頭髮尾端即可。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

3.洗髮產品主要是洗頭皮

洗髮精最主要是為了清潔頭皮，洗頭時建議在手上起泡後再按摩清潔頭皮，接著用剩餘的泡沫輕輕順到頭髮尾端幾下就可以了。

4.更換不合適的洗髮精

如果前一天晚上洗好頭，隔天早上起床頭髮已經覺得黏膩、出油嚴重，代表目前使用的洗髮產品不適合你，建議儘快更換。

▲▼皮膚科醫師教正確洗頭7大護理觀念 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲洗頭前先用梳子梳順頭髮能避免扯到打結處掉更多頭髮。（圖／翻攝IG@3ce_official）

5.檢視洗頭方式是否正確

正確的洗頭方式如下，檢視一下自己的洗頭方式是否有錯誤之處。

Step 1：洗頭前先用梳子梳順頭髮。

Step 2：沖濕頭髮後別立刻用洗髮精，先用清水多沖一下頭皮，邊稍微輕輕按摩，幫助濕潤頭皮。

Step 3：將洗髮精打出泡沫後再抹到頭上輕柔揉洗。

Step 4：洗頭的順序建議從髮量最多的腦後帶到兩側，再往頭頂、前額處、髮際線，以輕柔的力道揉洗，移動時不要施加力量。

Step 5：最後沖洗時可從下往上的方向沖洗，並注意不要讓泡沫殘留在頭皮或髮際線上。

6.護髮乳別接觸到頭皮

護髮產品要避開頭皮，建議從離頭皮10cm處往下塗抹，如果是短髮，頭髮沒有經常染燙或受損，也可省略使用護髮乳。

7.不要帶著濕頭髮睡覺

洗完頭後一定要吹頭髮，不要濕著頭髮就睡，也盡量不要綁著頭髮睡覺。

►年紀不大白髮卻很多？皮膚科醫師曝3大原因　第2種能逆轉

►頭髮分岔、斷裂多？皮膚科醫師教改善4秘訣：洗髮精交替用

►皮膚科醫師曝「加速老化」3大兇手！愛吃甜食、喝飲料要小心

關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 洗頭, 洗髮, 清潔, 正確方式, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

可頌控注意！營養師公開「可頌熱量圖鑑」，遠比你想像的高

可頌控注意！營養師公開「可頌熱量圖鑑」，遠比你想像的高

遠離痛風危機！營養師曝5種「高尿酸禁忌食物」：第3常被忽略

遠離痛風危機！營養師曝5種「高尿酸禁忌食物」：第3常被忽略

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好 打造媽生好肌膚！夏季「3款底妝」必買，用了就回不去 日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭 日話題性飲品「森永牛奶布丁」變紅茶拿鐵！　一口喝下奶香更濃郁 高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦 楊紫《長相思》8金句：我不想你覺得，離別是一個人的路 營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面