遠離痛風危機！營養師曝5種「高尿酸禁忌食物」：第3常被忽略

▲營養師提醒肉湯中含有大量普林，高尿酸人群要避開。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

尿酸過高可能會引發痛風、糖尿病、心血管疾病等問題，而隨著現代人飲食習慣、生活作息改變，越來越多人有尿酸過高的狀況。營養師毛蕾就表示，很多人提到尿酸高就會說不能吃肉、不能吃海鮮，但其實肉和海鮮並不是絕對禁忌，下面5種食物才是高尿酸人群必須要避開的「禁忌食物」。

＃酒精



雖然酒精本身的普林含量（嘌呤）不高，但在代謝的過程中會增加尿酸的合成、升高乳酸的濃度，還會減少尿酸排出，使體內的尿酸值升高，甚至會誘發痛風發作。所以營養師建議，只要是含有酒精的都盡量不要喝。

＃含糖飲料



像是奶茶、汽水或常見的飲料，這些含糖飲品通常都添加了較多的果糖，果糖會促進普林合成、增加尿酸生成，使得尿酸升高。建議多喝白開水或是無糖的檸檬水，也可以適當喝一些無糖的氣泡水、淡茶水或咖啡。

＃蜂蜜



蜂蜜是很容易被忽視的一個隱藏版地雷，但其實蜂蜜也含有高果糖，會促進普林合成，所以高尿酸人群應該盡量避開。

＃動物內臟



包括各種動物的肝、腎、腸、胰、心、腦、舌、胃等內臟類，都是高普林含量的食物，容易升高尿酸水平，增加痛風風險，建議也要盡量避免。

＃肉湯



各種肉類熬煮出來的湯，其中都溶解了大量的普林，屬於高普林食物，高尿酸人群千萬不要喝，還有大家愛吃的火鍋湯頭也是，涮過肉類後的湯高尿酸人群別喝。

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