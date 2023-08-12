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4雙話題新鞋！IU同款「NB550」奶茶新色、Dr. Martens麂皮撞色款必收

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記者鮑璿安／綜合報導

最近有什麼話題鞋款等待入手？New Balance送上韓星IU （李知恩）同款復古百搭的550新色報到， PUMA則發表與知名設計師 Rhuigi Villaseñor 秋冬聯名新品，《ET FASHION》在此推薦以下具有經典廓形、百搭性質的鞋款，有什麼必收特色一起來看看！

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲吳慷仁（左）與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色 。（圖／品牌提供）

New Balance延續「We Got Now」的核心理念，由亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，低筒設計搭配皮革拼接網布成為時下熱門鞋款之一。此外，品牌也號召吳慷仁與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色，著重性能的民眾不可錯過2002R，搭載全腳掌N-ergy、ABZORB®避緩震雙料系統，提供舒適緩震腳感，每一步都舒適有型！

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續 70 年代的美國紐約街頭為時空背景 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI 。（圖／品牌提供）

PUMA 攜手知名設計師 Rhuigi Villaseñor 推出 PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續春夏設計以 70 年代的美國紐約街頭為時空背景，聯名鞋款則以 PUMA 籃球傳奇 Clyde Frazier 同名鞋款 Clyde 為原型，打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI，鞋側彎刀則以麂皮異材質刻劃重點，帶來強烈辨識度。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲熱門款「939六孔靴」鞋身換上金色鞋扣與戶外登山風編織鞋帶 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲8053 五孔鞋 。（圖／品牌提供）

今年初秋，Dr. Martens帶大家重返60年代，選用來自利茲高級鞣革廠C.F. Stead製作的Long Napped麂皮，結合Dr. Martens鮮苔綠色、黑色、深紫色，為「939 六孔靴」、「8053 五孔鞋」兩款鞋履披上新裝。熱門款「939六孔靴」鞋身換上金色鞋扣與戶外登山風編織鞋帶，更以巧克力色鞋縫與標誌性黃色車縫線設計，撞色美學太潮了。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM全新鞋型THUNDER閃電鞋系列，首發系列集潮流球鞋、涼鞋、穆勒鞋三種鞋型於一身 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM推出全新鞋型THUNDER閃電鞋系列，首發系列集潮流球鞋、涼鞋、穆勒鞋三種鞋型於一身！鞋款以THUNDER閃電波浪橡膠大底打造潮流球鞋外型，微增高的厚底鞋型設計更可以巧妙的修飾腿型，一踩上腳直接拉長雙腿長度與比例，打破各個鞋款的分割線，首發主打色包含霓虹配色、暗夜黑、太空灰，帶來多元選擇。

關鍵字：

New Balance, PUMA, IU, Dr. Martens

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