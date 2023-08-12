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伊能靜否認矯情卻自嘲「第一油膩女」，睡前不抹油就很沒有安全感

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▲▼55歲伊能靜否認矯情卻自嘲「油膩」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜是玫瑰精油的愛好者。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

55歲伊能靜把自己活成一朵花，她常在《小紅書》上分享自己的護膚秘訣，獲得不少網友共鳴，日前她自嘲很多人都說她矯情，其實她是很油膩，因為她熱愛「油護膚」，睡前如果身上沒有油膩膩，就覺得特別沒安全感。

「以油養膚」這幾年開始流行，而伊能靜分享她早從2005年出版的美容書中，就在分享「油保養」的好處，她特別鍾愛玫瑰精油，她說瑪莉蓮夢露曾說過自己穿香奈兒5號，而她則是穿著玫瑰精油。

▲▼55歲伊能靜否認矯情卻自嘲「油膩」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲Jurlique玫瑰精油、ALQVMIA身體護理油。

認真愛美的她，除了顧好臉蛋，身體肌膚也很重視，她分享自己上手扶梯時，常會注意前方穿短裙的女生，若是疏於保養，就很容易讓脂肪球變鬆弛變大，容易形成橘皮組織。

▲▼55歲伊能靜否認矯情卻自嘲「油膩」 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲Oshadhi身體油。

她說通常她使用身體按摩油的方式，通常是先倒手上，搓開聞香之後，接著吐氣，再 第二次聞香，接著吐氣，再繼續聞香吐氣後，才開始按摩大腿，諮商老師曾和她分享，人偶爾要脫下鞋子踩到泥土上，才能感知到大地之母的力量，幫助我們和自然先銜接，若沒有時間腳踩泥土，使用草本精油嗅聞幫助打開胸背也是一個方式。

她說自己小時候爸媽不在身邊，每天都是自己放學、自己開門、做飯，特別小的時候她就感覺到這個世界，肯定有一個更高維度的自己，在前方等著，而現在她很感恩她的按摩師，覺得這些人都是來照顧她的，當我們全心去接納這一份照顧和愛，並把這份照顧與愛，回返這個世界。

關鍵字：

伊能靜, 油保養

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