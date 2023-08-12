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Lisa度假行頭解析！凱特王妃愛牌洋裝、CELINE針織衫搭比基尼超性感

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記者鮑璿安 ／綜合報導

韓女子天團BLACKPINK泰國成員Lisa最近傳出與 LVMH集團執行長貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的兒子交往中，戀情尚未獲得證實，她的IG也沒停歇，頻頻放送在海外度假的美照寵粉，以下就來關注Lisa的度假行頭，火辣比基尼、休閒露背洋裝的時髦單品都到齊，超有季節感的穿搭一次解析！

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa以CELINE網狀針織背心洋裝搭配Chrome Hearts的碎花比基尼。（圖／翻攝自IG）

Lisa身為CELINE全球品牌大使，度假行頭不意外以品牌為主軸，她以充滿季節感的網狀針織背心洋裝，胸前隱約呈現品牌標誌性的凱旋門Logo，純白質地相當唯美，脫下罩衫後則是Chrome Hearts的碎花比基尼，讓色彩從內而外跳脫，與大自然完美融合。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa選擇Zimmermann洋裝彰顯度假氛圍   。（圖／翻攝自IG）

夜晚降臨，Lisa則換上凱特王妃摯愛的澳洲洋裝品牌Zimmermann單品，這套鮮艷芥末黃色吊帶裙，用色活潑大膽，如熱帶島嶼專屬的飄逸傘狀裙身，搭配上大面積裸背設計，以線條感交織頸部連接至臀上，帶來最性感的穿著享受。在Lisa無死角美照中完美呈現，相信不少粉絲都默默被這身度假行頭燒到了。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲ Lisa 螢光色調比基尼來自Amir Slama 。（圖／翻攝自IG）

加碼介紹一套螢光色調比基尼，Lisa穿著設計師品牌Amir Slama 旗下的self-tie triangle bikini，背對鏡頭仍能看出姣好的身材比例，她也俏皮躲在水下，讓人感受到愜意的度假氛圍。

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, CELINE

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