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超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

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記者曾怡嘉／台北報導　

當個情緒穩定的大人，其實並不是很容易，若能保持情緒平穩，在人際關係或是工作上都很有幫助，《小紅書》上有一個心理測驗，從你的第一眼就能測出你是否是個EQ高的大人。

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#第一眼覺得下面圖案像什麼呢？

A.糖果

B.信號燈

C.關東煮

D.積木

--------------（下有完整解析）

選擇A 糖果的你

你很能調節自己的情緒，當發現不對勁時，你會試著找出原因，然後想辦法解決，你算是很了解自己，你個性率真，對內或是對外都表裡如一，所以不擅長客套，也容易把別人說的話都當真。壓力並不會帶給你太多困擾，你總會找到方法讓自己好轉，學習與壓力共處。

選擇B 信號燈的你

很容易被感情左右，開心或是不開心都寫在臉上，情緒的起伏總讓自己困擾，也會讓身旁的朋友無所適從．你就是那種情緒來得快也去得快的人，有時候傷心難過也不知道為什麼，很容易被周遭的人事物左右。

選擇C 關東煮的你

你算是能調節自己的情緒，只是忙碌的你，不懂讓自己休息，心理的疲憊感與日俱增。你很能撐，有時候累了還拚了命的工作，你總會對自己打氣喊話：只要再往前一步、再快一點就好，建議你空就要好好的休息，這樣才能走更長遠的路。

選擇D 積木的你

你很難注意到自己內心變化，通常你注意力都擺在別人身上，總習慣把自己需求放在後面，即便別人要求你做不想做的事情，你仍然會微笑接受，說難聽點就是濫好人一個，你不太會排解自己壓力，有時候悶久了會生病。

關鍵字：

情緒, 心理測驗

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