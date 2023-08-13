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Dyson少女系吹風機「Ceramic Pop」再開賣　台灣有機會等得到

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▲Dyson「Ceramic Pop」在南韓與大陸市場開賣。（圖／翻攝Dyson日本官網）

▲Dyson「Ceramic Pop」在南韓與大陸市場開賣。（圖／翻攝Dyson日本官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今年4月在日本上架引起廣泛討論的Dyson「Ceramic Pop」系列，超亮眼又夢幻的配色讓人一看難忘，限量貨一上架立刻就買光，若真的想收藏別太早絕望，因為近期該系列重新在大陸、南韓兩地開賣，台灣代理商也正透露「正在努力」，看來有機會免跑海外也能買到喔。

一項對玩色很有心得的Dyson，旗下的髮型線產品包括Supersonic、Airwrapm與Corrale，持續推出不同配色帶出產品新意，今年4月在日本推出以粉紅、橘紅、希臘綠三色組成的「Ceramic Pop」系列，讓人眼睛一亮的少女系繽紛配色，果然引發超多討論，官方社交平台還有不少國外消費者留言「要怎樣才能買到？」

▲Dyson「Ceramic Pop」在南韓與大陸市場開賣。（圖／翻攝Dyson日本官網）

但全數總共僅2200台的限定數量，果然一上架就被熱烈搶購，讓許多想收藏的民眾扼腕，然而近期再傳出「Ceramic Pop」系列重新在其他市場開賣的消息，目前以大陸跟南韓市場為首發，而台灣市場也正由代理商恆隆行積極洽談中，大家可以期待在台灣上市那天喔。

「Ceramic Pop」系列採用撞色又繽紛的組合，每台機身都有滿滿的三種顏色相互搭配，以粉紅與橘紅2款相近色，再搭配亮麗卻很意外搭嘎的希臘綠，絕對會成為化妝台上最亮眼的焦點，而且越看越順眼，讓人愛不釋手。

 
  

此外連配件如收納盒、吹頭等也同樣染上「Ceramic Pop」系列的三個色彩，只能說實在是太到位了。依Supersonic吹風機在大陸定價為3,399元人民幣，折合台幣約15,000元，以目前Dyson正在調整全球統一定價策略情況下，相信台灣價格也不會差太多。

關鍵字：

Dyson, Ceramic Pop, supersonic

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