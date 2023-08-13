fb ig video ETtoday search mobile

條件不錯但沒桃花　5個「隱性公主病徵兆」你有踩雷嗎？

>

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

▲即使是獨立自主的女性，還是會有一些公主病行為。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在外人眼中你條件好，也很容易相處，但每次遇到不錯對象，經過一段曖昧相處後對方總是先止步，即使你對公主病的女生也很反感，但或許「隱性公主病」也在你身上。想知道自己是否有這種隱性公主病嗎？以下這五點特徵或許能幫助你進行反思。

偏好被特殊對待
如果你總是希望在人群中受到特殊的關注和照顧，喜歡在朋友聚會中成為焦點，，或是期待別人為你提供「特別的待遇」，這可能是你希望自己像公主一樣特殊的表現，只是比較低調。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

對物質執著
對物質方面有著特別的執著，比較顯性的情況包括喜歡擁有名牌物品、奢華的配飾，並對自己的外表和穿著有著高要求，或是對某些物質方面你絕對無法妥協，甚至要求對方也要達到。這可能反映出你渴望被周圍的人看作是高貴而特別的。

缺乏實際能力
如果你經常希望別人為你做事，而不願意自己去嘗試或付出努力，或是你以高標準去要求某些事，卻對別人要求你的事情，覺得不近人情，這種不對等的模式，會令人跟優雅、聰明和自立的形象有一段距離，比較偏向強詞奪理。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

認為自己與眾不同
你認為自己和別人不同凡響，並且認為自己應該受到特別的對待，或許你覺得自己隱藏得很好，但其實很容易露出破綻，很多人否認自己認為應該享受優越的地位，但心中確實是有高低之分，問問自己對於街上流浪漢跟移工的交往態度，就能知道你有沒有優越感。

對於批評很敏感
對於他人的批評或反饋特別敏感，可能是因為你希望自己被人稱讚和讚美。這可能是隱性公主病的一個表現，因為你更關心自己的形象，而排斥接受任何負面評價，雖然表面不會顯露出來。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

若以上徵兆有一兩個符合自己，也不代表你就真的有嚴重的公主病，每個人或多或少都會有以上的情況，重要的是保持平衡，練習保持真實和謙遜，並時刻關心他人的感受。如果你發現自己在某些方面有待改進，那麼這也是一個讓自己成長的好機會。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

成毅《蓮花樓》10金句：不愛一個人了，也不是需要自責的事情

成毅《蓮花樓》10金句：不愛一個人了，也不是需要自責的事情

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

日本女孩都戴透明系飾品！花椰菜冰塊超可愛、繡球花瓣復古又高級 精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace 4雙話題新鞋！IU同款「NB550」奶茶新色、Dr. Martens麂皮撞色款必收 日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭 營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦 Dyson少女系吹風機「Ceramic Pop」再開賣　台灣有機會等得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面