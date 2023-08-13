對普通閒聊感到很累　6跡象證明你「智商比一般人高」

▲有時候智商比別人高，不一定會反應在成績上。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然人的行為與能力，有很大部分跟後天的學習有關係，但有時聰明才智的表現不僅僅是在成績上而已，有些人天生智商高，就算在一時的學習中沒有表現出來，根據生活網站《Life Hack》的報導，只要有6個跡象，說不定你的智商其實比一般人要高，可能是非常聰明的人才。

你對無聊的閒聊感到很累

對於一些生活瑣碎的閒聊，這樣的互動總是讓你覺得很累，對於這樣的交際你會感到很浪費時間，當然聊天時穿插點瑣事是可以的，但整整兩個小時會讓你快窒息，你喜歡在談話中聊點讓你成長的東西，像藝術、哲學或是科學事物等，所以你比較喜歡志同道合、一起探討某些話題的人說話。

思考多過說話

大部分的時間你都是先思考，所以這就形成一件事你會先聆聽、沈默思考後，再說話，不懂你的人會覺得你反應慢，事實上那是你腦海已經跑過一輪的思考結果，所以你很少會說錯話，通常都是謹慎與理性地回答。

對一成不變的工作感到無趣

你對於一直處於舒適圈的情況不會滿意，總是想找些事物來挑戰，讓你能夠發揮創意和想法的工作跟職務，才是真正適合你的，你在這樣的位置上不會覺得不安，反而充滿活力，相反的如果每天都是一成不變的內容，你會莫名覺得很沮喪，感覺是不喜歡工作，事實上你只是找了錯的位置。

容易被誤會執行力低

在進行任務之前，你的腦袋會不停的沙盤推演，若再加上你的性格特別慎重，說不定有時會錯失良機，所以比較容易被誤會你執行力很低，若想的太周密導致無法前進，有可能成為你的盲點。

可能出現社交尷尬

基於上述的理由，你需要瞭解你或是懂你的人在身邊，這樣的情況下可能導致交友困難，或是頻率跟你相近的人才能對得上話，許多時候會出現一點社交尷尬，建議不要尬聊，不合就算了。

較難找尋愛情

尋找愛情對這類人而言較為困難，因為另一半比朋友更親密、相處時間更長，加上本身的分析力跟周全思考的情況下，讓談戀愛的難度也更高。所幸高智商的人其實都很獨立，慢慢找也可以，總不能一直跟另一半尬聊吧。