5個談戀愛「充滿自信」的特徵　即使分手後，對方也會想念你

▲自信的女生在談戀愛時，會有一些很其他人不一樣，也是他們的魅力所在。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人都能認同，能不能與對方長久走下去，是很看時機的，包括當時人生狀態、自我的成熟度、個性與想法等等都能是一個關鍵，在一起的時候有順境也有逆境，會出現怨懟，很多時候是因為失去自信，在談戀愛時擁有自信的女生，會有幾個特質，這些也會讓對方即使最後不在一起，也能明白你是好情人。

有一條尊重對方的界線

許多女生喜歡查勤、要求看手機、檢查郵件來獲得安全感，反而會讓猜忌黑洞在兩人之間增長，說實話，會讓對方很累，沒人喜歡冷不防被檢查，或是被莫名其妙質疑跟其他人的關係，自信的女生會有一條尊重對方的界線，不會沒來由的要求對方「你該給我安全感」，兩方都能好好呼吸才能談戀愛。

會對另一半說NO

接受跟拒絕是談戀愛的基本權利，若對方要求你放棄或是自己交出選擇權利，對這段感情的長遠性來說都不是一件好事，自信的女生知道這點，不合理的要求跟做法，他們會懂得說NO，不會因為害怕對方無法接受而退卻、守著委屈。

不會失去自己

身邊總有一些會因為男朋友突然覺得無聊想約，就取消跟其他朋友的約定，騰空自己原有的計畫，完全配合另一半。那或許是覺得這樣做更加幸福的緣故，不過有自信的女生知道幸福不僅只有如此，還有屬於自己的夢想、成就跟興趣，甚至是家人與朋友，愛情是重要的元素，但不是全部，因為這些也正是成就自信的來源。

結束是因為不合適

自信的女生深知，一段關係的結束不是因為自己不好、或者是做錯了什麼，而是遇到的那個人、目前的狀態並不合適在一起。因為基於不合適的緣故，所以才會出現壓垮一切的稻草，無論它是以什麼形式到來。能看透這樣的狀況，即使結束也只有遺憾悲傷，不會出現可怕的怨恨，也不會鑽牛角尖的失去自信。

勇於離開不美好的愛情

即便兩個人在一起多親暱，自信的女生仍會清楚知道兩個人是獨立的，即便自己需要愛情，也不會不敢面對單身，寧願將就在不美好裡，面對「高品質的單身」與「低品質的戀愛」，他們總會義無反顧選擇前者，因為他們相信自己可以承受孤單，有把握好好照顧自己。