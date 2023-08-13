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營養師曝「柑仔店熱量圖鑑」，加碼減糖小秘訣讓你不發胖

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▲▼零食熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

▲零食熱量陷阱多，含糖量也不容小覷。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日有沒有去老街走走呢？不少小零嘴是否勾起了童年的回憶，別小看零嘴小小一包，熱量卻不低，營養師高敏敏分享柑仔店熱量圖鑑，提醒你別不知不覺吃進過多熱量而不自知！

別小看這些古早味零食，除了鈉含量、熱量超標外，含糖量也不低，營養師高敏敏加碼分享減糖小秘訣，現在就跟著學起來。

▲▼零食熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

#多多攝取B群

消化糖分需要大量的B群幫助代謝，如果身體糖分過高，維生素B很快就會被消耗完，那就無法協助身體正常代謝，建議可以多多攝取牛奶、香蕉、深綠色蔬菜。

▲▼零食熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

#一公克的糖提供4kcal

對照這個公式，就能簡單算出零食熱量有多高，高敏敏分享，精緻糖不只是營養價值低，還會造成許多身體負擔，不如選擇有糖分的低糖蔬果，補充維生素同時，也能同時攝取纖維。

▲▼零食熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

#愛吃甜食，是因爲吃下食用蔗糖會產生多巴胺

吃甜食會讓人心情變好是真的，所以很多人會在減糖時覺得心情低落，甚至是沒有活力，營養師建議可以喝無糖茶（洋甘菊茶、抹茶等等），茶胺酸可以幫助穩定情緒、舒緩神經，但是要注意 不能用無糖茶代替水，因為咖啡因會有利尿作用，攝取過多反而會造成體內水分流失。

▲▼零食熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼零食熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

柑仔店, 零食, 熱量

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