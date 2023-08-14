星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價

▲星巴克今天限時8小時推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

周一有點Monday Blue嗎？星巴克今8／14推出限時8小時買一送一優惠，讓上班族提振精神，上午11點後至星巴克，特定飲品可享買一送一優惠，若想在上午11點前喝咖啡，可找找附近的路易莎，在今天上午11點前，也有全系列飲品第二杯半價回饋活動。

星巴克對上班族最好，在8／14周一推出「SUMMER UP! 夏週一 一起避暑喝咖啡! 好友分享日」活動，當天上午11點至晚上8點期間，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而路易莎與星巴克時間剛好錯開，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，針對8月份周一8／14、8／21、8／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。