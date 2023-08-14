fb ig video ETtoday search mobile

星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價

>

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克今天限時8小時推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

周一有點Monday Blue嗎？星巴克今8／14推出限時8小時買一送一優惠，讓上班族提振精神，上午11點後至星巴克，特定飲品可享買一送一優惠，若想在上午11點前喝咖啡，可找找附近的路易莎，在今天上午11點前，也有全系列飲品第二杯半價回饋活動。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

星巴克對上班族最好，在8／14周一推出「SUMMER UP! 夏週一 一起避暑喝咖啡! 好友分享日」活動，當天上午11點至晚上8點期間，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

而路易莎與星巴克時間剛好錯開，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，針對8月份周一8／14、8／21、8／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價

星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價

減肥女孩最強勵志典範！李泳知5招「快速瘦身法」　狂甩13kg不復胖 對普通閒聊感到很累　6跡象證明你「智商比一般人高」 8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛 營養師曝「柑仔店熱量圖鑑」，加碼減糖小秘訣讓你不發胖 5個談戀愛「充滿自信」的特徵　即使分手後，對方也會想念你 日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭 洗錯掉髮多！皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」　清潔護理7關鍵快學好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面