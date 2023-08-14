蓋兒加朵保守泳裝藏不住火辣曲線　新片戴智能錶出生入死

▲蓋兒加朵主演Netflix新片《攻心諜戰》中戴HUBLOT Big Bang e智能腕錶。（圖／翻攝netflix IG）

記者陳雅韻／台北報導

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot ）主演的Netflix新片《攻心諜戰》熱播中，她在劇中化身為最強特務，伴她出生入死的黑色帥氣錶款為瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）智能錶，此款原是為了FIFA世界盃足球賽打造的腕錶，逐步擴充其功能並優化外型，目前台灣販售同系列第三代智能腕錶，共有44毫米拋光黑陶瓷錶殼以及拋光白陶瓷款，霸氣設計外內在也提升，供更準確的運動健康數據。

▲HUBLOT第三代Big Bang e 智能腕錶，可快拆換錶帶搭配可變換的錶款介面，創造專屬風格錶款，167,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT第三代Big Bang e 智能腕錶具精密加速感測器計算步數、跑步速度和樓梯爬升，且加裝的特殊陀螺儀可判斷佩戴者手腕方向和姿勢，利於導航、運動模式的自動切換功能精確度，此外，並有更清晰通訊品質的麥克風與揚聲器，甚至使用語音進行語音指令操作，而其電池續航力也提升，從零至充滿電約2小時，是日常實用配件，同時也是穿搭最佳裝飾，因可快拆換錶帶搭配可變化的錶款介面，創造專屬風格。

▲蓋兒加朵身穿丹麥品牌Ganni黑色泳裝，展現勤練有成的窈窕身材。（圖／翻攝gal_gadot IG）





▲蓋兒加朵在池畔享受陽光洗禮。（圖／翻攝gal_gadot IG）

蓋兒加朵在《攻心諜戰》戴著黑色HUBLOT智能錶大秀拳腳功夫，戲外她也熱愛黑色服裝，在夏季泳池畔多數人是鮮豔色彩的穿搭，但她穿的是包緊緊的全黑連身泳裝，唯一小小的裝飾是繡有丹麥品牌Ganni字樣，雖然屬於「保守款」泳裝，但育有3個女兒的她曲線依然窈窕，一雙大長腿更是吸睛，展現勤練有成的健美身材。