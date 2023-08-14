郭雪芙纖細身材的自煮菜單！曾把金針菇當麵吃

記者李薇／台北報導

演員郭雪芙擁有姣好身材，最近她就在個人社群上分享平日飲食秘訣，透過新鮮、不油膩的口味，並且以食物原型為主，攝取充足青菜與蛋白質，讓自己可以擁有更優質的營養，難怪身材可以保持得如此纖細。

【郭雪芙菜單1：健康燜菜】

1.先把金針菇、娃娃菜、青花椰菜全部洗乾淨之後，放進湯鍋裡面。

2.不加一滴水，只加進好的亞麻仁油，郭雪芙說，因為金針菇會出水，所以不需要加，用這樣簡單烹調，類似清蒸的方式，讓青菜燜熟。

3.透過小火慢慢把青菜煮熟，火不要太大，這樣也可以吃進健康原型的蔬菜。

4.快煮熟前，可以加入一些簡單調味，像是：花椒、黑胡椒粉、白胡椒粉跟玫瑰鹽即可上桌。她還分享，之前會把金針菇當作麵來吃，降低澱粉攝取的熱量。

【郭雪芙菜單2：香煎雞腿排】

1.郭雪芙會先用可以喝的飲水把雞腿排先洗乾淨，然後把脂肪的部分切掉，接著用餐巾紙壓乾，就可以準備下鍋煎。

2.把雞腿排放下鍋子之後，郭雪芙不會再加入油，透過雞腿排自己的油脂煎熟，過程中也不斷會拿吸油紙巾，把雞腿肉出的油脂吸光，減少攝取過多油份。

3.快煎熟的時候，可以把鍋蓋蓋上，讓整個肉都受熱均勻，最後在雞皮的地方稍微多加熱一下，煎到有點脆脆的就可以。

4.最後撒上玫瑰鹽與胡椒粉就可以完成一道菜。郭雪芙也分享，以前喜歡煎牛排，但現在開始學會把雞腿排煎好之後，就經常吃，不需要特地醃製或是調味，一點點鹹味就很好吃。