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泰勒絲三度穿台灣訂製服登演唱會！「冰雪女王戰袍」製作過程曝光

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記者鮑璿安 ／台北報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡演《The Eras》於今年（2023）3 月在亞利桑那州格蘭岱爾（Glendale）開跑，明年8 月將在英國結束，最近在洛杉磯場演唱會上，她驚喜穿著了來自台灣的高級訂製服品牌Nicole + Felicia作品，這套水藍色刺繡禮服襯得她猶如冰雪女王般，登上舞台氣勢驚人！

▲泰勒絲（Taylor Swift），Nicole + Felicia 。（圖／CFP）

▲泰勒絲（Taylor Swift），Nicole + Felicia 。（圖／CFP）

▲泰勒絲（Taylor Swift）穿Nicole + Felicia禮服登上洛杉磯場演唱會 。（圖／CFP）

▲Nicole + Felicia 。（圖／品牌提供）

▲Nicole + Felicia 。（圖／品牌提供）

▲Nicole + Felicia 。（圖／品牌提供）

▲幕後設計過程公開 。（圖／品牌提供）

泰勒絲最新演繹的水藍色刺繡禮服，來自Nicole + Felicia為她量身打造，創作手稿與細節也進一步釋出，禮服有著上緊下寬的公主裙廓形，用以交叉綁帶設計遊走頸部曲線，加入了品牌擅長的立體刺繡細節，將閃片串起注入生命力，如細小花瓣勻稱綻放在裙襬之上，結合氣勢與美艷於一體，在舞台投射下光芒四射。

不僅如此，禮服內部織帶還藏入了Taylor Swift名字，手工製作出屬於她個人的舞台戰袍。其實這已經是泰勒絲在演唱會上第三度穿著Nicole + Felicia禮服，過去也演繹過讓人印象深刻的薰衣草紫色漸層禮服、香檳色刺繡禮服，都出自品牌之手，可見天后對於台牌設計的傾心。

Taylor Swift的演唱會就像是她的變裝秀，在獻唱《情人 Lover》時換上Versace連體衣，同樣使用淺粉色、紫色細膩點綴在衣著上，帶有美人魚般的夢幻音調，搭配網襪與Christian Louboutin水鑽長靴投入舞台，形成最美畫面。

關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, 巡演, The Eras, Nicole + Felicia

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