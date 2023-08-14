李多慧「情人節芭比粉造型」甜翻！　露纖腰搭FILA小白鞋比例超好

記者鮑璿安／台北報導

南韓啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）今年（2023年）加入中職樂天桃猿啦啦隊，熱度更跨足時尚界，在七夕情人節前夕，運動品牌FILA公開了由李多慧演繹的最新形象照，她穿著芭比粉運動套裝，搭配七夕情人節限定小白鞋，元氣滿滿。

▲李多慧甜美演繹FILA情人節穿搭，搭經典款小白鞋 。（圖／品牌提供）

李多慧身兼FILA全新代言人，此次受邀示範情人節造型，以招牌齊瀏海長捲髮流露甜美氣息，身穿時下最夯的芭比色One Tone運動套裝，內搭背心露出小蠻腰，身材比例超好。本次主角單品則是李多慧腳下的經典款小白鞋，鞋款用以輕柔霧滑的皮革搭配刺繡LOGO，一口氣帶來七色經典藍、初戀粉、薄荷綠、微甜香檳粉、浪漫薰衣草紫、奶茶杏色及全球熱門話題的芭比粉，輕鬆融入日常穿搭。

▲New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款 。（圖／品牌提供）





▲吳慷仁（左）與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色 。（圖／品牌提供）

同時，New Balance延續「We Got Now」的核心理念，由亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，低筒設計搭配皮革拼接網布成為時下熱門鞋款之一。此外，品牌也號召吳慷仁與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色，著重性能的民眾不可錯過2002R，搭載全腳掌N-ergy、ABZORB®避緩震雙料系統，提供舒適緩震腳感，每一步都舒適有型！