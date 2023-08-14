唐吉訶德南港店「3大獨家亮點」連日本都沒有　8／22開幕逛起來

▲唐吉訶德南港店8／22準備開幕啦。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本雜貨選物店唐吉訶德（DON DON DONKI）位於CITYLINK南港店的第三號店鋪，即將在8／22開幕見客，該門市雖然是目前台灣最小的店鋪，面積僅350坪大，但仍打出「3大獨家元素」吸客，讓在地民眾去朝聖時能有更多新意，開逛時可別錯過了喔。

▲唐吉訶德南港店除鮮選壽司之外，在新生店的和牛串、現烤日式糰子也會進駐。

台灣首間旗下鮮選壽司開幕

唐吉訶德旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，在台首間店就落腳南港店，採用與店內完全不同的裝潢風格，以原木與簡單明亮的日系空間，讓消費者能有另一番感受，鮮選壽司的消費採用分色盤不同價格計算，主打在轉盤上的壽司一定時間內就會下架銷毀，消費者拿下來的都是新鮮商品，此外還會不時出現珍奇食材，讓顧客有種「挖到寶」的感覺。

連日本都沒有的ヲた飯堂

在豐富多樣的唐吉訶德賣場裡，能發展的服務當然也更多元，相較於前兩間店僅設有簡單的用餐區（西門首店的用餐區甚至是在戶外），南港店設有能提供更完整服務的「ヲた飯堂」，其為現煮食堂，強調顧客可任選泡麵，並由專人為您烹飪料理，在舒適的座位區內輕鬆享用，也就是服務升級的意思，選擇的泡麵在店內也都能買到，另也設置自助點心專區讓顧客可以直接試吃。

COSMEDONKI美妝專區

有鑒於日系美妝是賣場販售商品中重要的一塊，在唐吉訶德南港店也首度發布了「COSMEDONKI美妝專區」，將相關商品集結在一區，有種店內藥妝店的感覺，此外還會不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品的特色和使用方法，強調區塊內的服務升級。

而唐吉訶德南港店其他特色，還包括是台灣第一個進駐百貨的分店，所以在營業時間上也配合百貨，開幕後直接就沒有提供24小時服務，很明顯的是主要經營台灣在地客以及車站進出消費者，而今年底預計還有台灣最大、面積達千坪的高雄大立店與台中老虎城即將登場，據悉高雄店也將會有鮮選壽司、24小時生鮮超市進駐。