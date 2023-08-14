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Marc Jacobs清空IG出動「帶貨女王」！金卡戴珊同款托特包、超高踝靴準備爆紅

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記者鮑璿安／台北報導

「話題製造機」美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）最新登上Marc Jacobs 2023秋冬系列全球廣告形象照，品牌更為此清空IG盛大促成這波宣傳，帶貨王金卡戴珊拎上The Tote Bag，想必已經是最強助攻了！

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊為FENDI by Marc Jacobs夏季聯名宣傳  。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Instagram擁有3.6億追蹤人數的金卡戴珊，她個人塑身衣品牌SKIMS 目前市值超過四十億美元，是名副其實的帶貨女王，去年9月紐約時裝周Fendi 發表FENDI by Marc Jacobs夏季聯名時，金卡戴珊也出現在頭排看秀，更與Balenciaga 創意總監Demna關係密切，可見她對時尚圈的影響之深。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）登上Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

這回金卡戴珊成為Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照主角，她穿著新季服飾，以黑白色系為主軸，接連演繹新材質紋理緊身胸衣、誇大廓形的排扣上衣和波卡圓點印花手套，呈現了復古與現代摩登感的交織。當然，不可遺漏搶眼的配件單品，金卡戴珊霸氣手拿經典The Tote Bag，腳踩高6英吋的標誌性KIKI踝靴，背景則是銀色鏡面MARC JACOBS字型氣球和厚底鞋巨大充氣氣球，強強聯手話題十足。

科技銀Marc Jacobs Monogram浮凸圖紋The Tote Bag托特包和The J Marc 包是秋冬首推包款，未來感的金屬銀，沉靜的薰衣草紫和現今最熱門的芭比粉，點綴經典的黑白色系。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲The Tote Bag托特包在秋冬換上芭比粉 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金卡戴珊, Kim Kardashian, Marc Jacobs, 秋冬

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