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Lisa比基尼辣翻放送蜜桃臀　自己設計的錶伴遊好樂

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▲▼ Lisa BVLGARI 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa分享度假穿搭美照，戴著她與寶格麗聯名的限量錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰國成員Lisa最近與精品龍頭LVMH集團三太子Frédéric爆緋聞，雖然未獲證實，但可以肯定的是她的確被LVMH集團捧在手掌心，不僅是旗下義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），也是法國時尚品牌CELINE大使，她近日出遊兩個品牌的腕錶、包款等行頭不離身，連性感的比基尼都出自LV（Louis Vuitton，路易威登），展現強大的時尚資源。

▲▼ Lisa BVLGARI 。（圖／翻攝IG）
▲寶格麗全球限量300只的錶徑23 mmBVLGARI X LISA 限量款腕錶，179,800元。

Lisa代言寶格麗多年，今年初首度與品牌合作設計聯名錶，推出錶徑各為33mm與23mm的兩款VLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶，她親自挑選象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花裝飾錶背，花蕊處繪製代表她的名字自首字母「L」，同時鐫刻「Fabriqué en Suisse」(法文的「瑞士製造」之意) 字樣，而錶盒也附上她的簽名，成為她年度最愛錶款，伴她四處旅行，此限量款在台也熱賣，已全數售罄。

▲▼ Lisa BVLGARI 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿LV與草間彌生聯名的圓點比基尼，約28,500元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

夏季旅行時，Lisa少不了帶上幾套比基尼，當中一套讓她大秀蜜桃臀的黑底白點比基尼，是LV與日本藝術家草間彌生的聯名款，她分享穿著性感比基尼在草地上跳躍的背影照，盡顯度假的好心情。

▲▼ Lisa BVLGARI 。（圖／翻攝IG）

▲穿著LV比基尼的Lisa踩著草地跳躍，盡顯度假好心情。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 寶格麗, BVLGARI, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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