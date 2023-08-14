fb ig video ETtoday search mobile

7個你該換工作的徵兆　「寧早勿遲」別再虛擲人生光陰

>

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲工作中提不起勁，可能需要換環境。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

世界環境一直在變，其實職場跟自己也是，都是需要成長，有時我們會安於現狀導致不想改變，但等同機會來不來都是看運氣，如果你還在20、30歲的成長期，建議不要停下你的腳步，2023已經邁入下半年，美國求職平台《The Muse》分享可確認一下你身邊是否充滿這7個徵兆，若越多符合建議你換工作「寧早勿遲」。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

職位沒有改變
如果你在這位子上已經超過3年，但這間公司卻沒有給你任何職位改變或升職，若你希望在往上一步，就應該離開去找新的天地努力。

沒有得到回饋
承襲上方的說法，即便是職務沒有得到升職，也該回饋在其他的地方上，包括薪資、福利或者是任何你能提升自己的機會。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

沒有成長
工作本身是高壓的，但在這過程中你必須學習到更多，或是是眼界變得更開，讓你真的體會到實力正在累積，你透過不同挑戰學會更多事，若總是一而再再而三的做其他人也都能做的事情，然後領著一費還可以但不高的薪水，你覺得在公司找到更便宜的人力之前，你能撐多久？

身邊同事一直離職
人不能隨波逐流，但足以視為一個訊息，代表公司內部的文化跟升遷制度可能有問題，或者也是跟直屬上司有關，總之那是該留意的觀察。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

公司組織總是在調整
當你的上司一直在換人，可不只是要適應新風格或是做法這麼簡單而已。它是整個組織找不到方向的徵兆，就算是充滿活力的公司也不會太過頻繁換將，那只是反應公司的不穩定。

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，會議，開會，報告，簡報，專業形象。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

有人在挖角你
對於每個到來的機會，都應該認真考慮，尤其是目前你所處的這條船，你不是很滿意的情況下，初步統計大部分在勇於跳槽之後，很少人會想回到過去的生活，既然有人願意給你機會，這已經是一種肯定，且給的待遇更好的話，你要做的只是往前邁步。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

你的直覺叫你離開
若你已展現你可以穩定的工作（在一間公司待上2、3年），且不要忽略你內心出現的直覺，畢井人生只有一次，在不會向上爬、沒有成就感的位置待著，別以為你沒有工作上的野心，不然這樣的直覺就不會出現，有時候要相信它並往這方向努力，快物色其他機會吧。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛

8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛

星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價 Lisa比基尼辣翻放送蜜桃臀　自己設計的錶伴遊好樂 減肥女孩最強勵志典範！李泳知5招「快速瘦身法」　狂甩13kg不復胖 對普通閒聊感到很累　6跡象證明你「智商比一般人高」 唐吉訶德南港店「3大獨家亮點」連日本都沒有　8／22開幕逛起來 蓋兒加朵保守泳裝藏不住火辣曲線　新片戴智能錶出生入死 營養師曝「柑仔店熱量圖鑑」，加碼減糖小秘訣讓你不發胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面