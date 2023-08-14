7個你該換工作的徵兆　「寧早勿遲」別再虛擲人生光陰

▲工作中提不起勁，可能需要換環境。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

世界環境一直在變，其實職場跟自己也是，都是需要成長，有時我們會安於現狀導致不想改變，但等同機會來不來都是看運氣，如果你還在20、30歲的成長期，建議不要停下你的腳步，2023已經邁入下半年，美國求職平台《The Muse》分享可確認一下你身邊是否充滿這7個徵兆，若越多符合建議你換工作「寧早勿遲」。

職位沒有改變

如果你在這位子上已經超過3年，但這間公司卻沒有給你任何職位改變或升職，若你希望在往上一步，就應該離開去找新的天地努力。

沒有得到回饋

承襲上方的說法，即便是職務沒有得到升職，也該回饋在其他的地方上，包括薪資、福利或者是任何你能提升自己的機會。





沒有成長

工作本身是高壓的，但在這過程中你必須學習到更多，或是是眼界變得更開，讓你真的體會到實力正在累積，你透過不同挑戰學會更多事，若總是一而再再而三的做其他人也都能做的事情，然後領著一費還可以但不高的薪水，你覺得在公司找到更便宜的人力之前，你能撐多久？

身邊同事一直離職

人不能隨波逐流，但足以視為一個訊息，代表公司內部的文化跟升遷制度可能有問題，或者也是跟直屬上司有關，總之那是該留意的觀察。

公司組織總是在調整

當你的上司一直在換人，可不只是要適應新風格或是做法這麼簡單而已。它是整個組織找不到方向的徵兆，就算是充滿活力的公司也不會太過頻繁換將，那只是反應公司的不穩定。

有人在挖角你

對於每個到來的機會，都應該認真考慮，尤其是目前你所處的這條船，你不是很滿意的情況下，初步統計大部分在勇於跳槽之後，很少人會想回到過去的生活，既然有人願意給你機會，這已經是一種肯定，且給的待遇更好的話，你要做的只是往前邁步。

你的直覺叫你離開

若你已展現你可以穩定的工作（在一間公司待上2、3年），且不要忽略你內心出現的直覺，畢井人生只有一次，在不會向上爬、沒有成就感的位置待著，別以為你沒有工作上的野心，不然這樣的直覺就不會出現，有時候要相信它並往這方向努力，快物色其他機會吧。