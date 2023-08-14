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日無印良品防水肩背包成「MM6平替款」！　超極簡設計700元有找

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記者鮑璿安／台北報導

設計感類似於精品的「平替版」包款是不少時尚迷的最愛，最近日本MUJI無印良品推出新品「防水單肩包」，有網友認為上身效果竟然神似MM6 Maison Margiela經典的Japanese Bag，簡約又有質感，售價僅2,990日圓，約台幣700元有找！

日本無印良品吹起了一股「三角包」熱潮，這款新品防水單肩包以尼龍材質打造，前後利用兩塊布料交叉疊加縫製，附加立體口袋設計方便置物，容量很大既能夠防水也能方便攜帶，因此受到不少好評。也因為造型感非常簡潔，被網友封為是「平替版」MM6 Maison Margiela Japanese Bag，更笑稱「MUJI上班背，MM6下班背」、「防水真的太棒了」、「好極簡」，只不過無印良品這顆防水單肩包目前並未在台販售，感興趣的民眾在日本旅遊時不妨留意一下。

▲▼ MUJI，MM6 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼ MUJI，MM6 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲MM6 Maison Margiela Japanese Bag 。（圖／翻攝自品牌官網）

而MM6 Maison Margiela Japanese Bag最早在2009秋冬系列登場，以品牌特色解構藝術打造出猶如摺紙工藝的包款，Japanese Bag形成的三角形立體又柔軟，手柄可手提、肩背，高實用度成為品牌當家包款，自然也收穫了不少喜愛者。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 無印良品, 防水, 肩背包, MM6, 平替款

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