劉思慕告白精英女友同戴Tiffany手環　網友閃瞎喊「這是求婚吧」

▲劉思慕（左）與女友Allison Hsu同戴Tiffany Lock手環，向女方告白「家就是你所在的地方」。（圖／翻攝simuliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

演出《尚氣與十環傳奇》走紅的華裔男星劉思慕，近日也在熱門電影《芭比》大秀舞技，他不僅事業得意，與加拿大籍女友Allison Hsu感情也甜蜜蜜，一同曬美國珠寶品牌Tiffany & Co.近期主打的Tiffany Lock手環，他向女友告白說：「家就是你所在的地方。」網友們紛紛留言「這是求婚吧」！

▲Allison（左）戴Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環479,000元，劉思慕戴18K白金鑲鑽手環510,000元。（圖／翻攝simuliu IG）

劉思慕的女友Allison擁有美國加州大學洛杉磯分校電影、電視與數位媒體系與經濟系雙學位，自2020年起擔任Interscope唱片公司數位行銷經理，2022年獲得財經媒體《富比世》評選為年度30歲以下精英，介紹她是合作怪奇比莉、女神卡卡等明星的優秀人才，當年她與劉思慕交往，足跡遍及各大首映會與紅毯，兩人也曾來台觀光、看籃球賽，感情相當甜蜜。

▲劉思慕與女友Allison感情甜蜜。（圖／翻攝simuliu IG）

日前劉思慕在Allison慶祝27歲生日之際寫下祝福長文，特別感謝女友教他如何在忙碌工作中保持優雅，也讓他明白值得為所愛之人努力，曬恩愛不只在文字之中，劉思慕也實踐在穿搭之中，小倆口分別戴上總值近百萬元的Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環與18K白金鑲鑽手環，手勾手的恩愛模樣羨煞眾人。