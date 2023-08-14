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張艾嘉準媳婦是愛馬仕、Dior欽點超模　曾進全球Top 50名模排行榜

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▲▼游天翼 。（圖／翻攝IG）

▲張艾嘉兒子Oscar（左）傳出情定大陸超模游天翼（中），將於年底步入禮堂。（圖／mroscarwang翻攝IG）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后張艾嘉和香港富商王靖雄的33歲兒子Oscar（王令塵），今傳出情定29歲大陸超模游天翼，根據《香港01》報導，小倆口將於今年12月2日將在香港舉辦婚禮，由於Oscar是星二代與演藝圈相當熟稔，而女方曾在權威時尚網站Models.com全球模特排名第40名，在時尚圈很活躍，屆時婚禮肯定明星與時尚圈名人大集合，星光熠熠。

▲▼游天翼 。（圖／翻攝IG）

▲游天翼走過愛馬仕大秀。（圖／翻攝t1any1 IG）

▲▼游天翼 。（圖／翻攝IG）

▲游天翼近期與Dior合作無間。（圖／翻攝t1any1 IG）

畢業於英國切爾西藝術與設計學院的Oscar是位跨界藝術家，多次與時尚品牌合作，而與他情牽6年的游天翼更是大陸時尚圈代表人物，身高178公分的她畢業於湖北美術學院，2010年參加第18屆新絲路中國模特大賽奪下女子組季軍而躍上國際伸展台，2012春夏時裝周中走秀64場，在權威時尚網站Models.com全球模特排名第40名，並在2013年2月成功進入TOP50全球超模排行榜，是大陸第一位在校大學生進榜，與劉雯、何穗、奚夢瑤、秦舒培等大陸超模齊名。

▲▼游天翼 。（圖／翻攝IG）

▲游天翼曾是法國保養品牌克蘭詩廣告主角，開心指著看板上的自己。（圖／翻攝t1any1 IG）

▲▼游天翼 。（圖／翻攝IG）

▲游天翼曾拍攝Michael Kors 2014秋冬廣告。（圖／翻攝t1any1 IG）

游天翼走遍巴黎、米蘭、巴黎時裝周伸展台，曾是愛馬仕（Hermes）、Versace、Vera Wang等一線品牌御用模特兒，也接拍Michael Kors、法國保養品牌克蘭詩、Uniqlo等廣告。近期她則與Dior合作無間成為看秀嘉賓，擁有不少時尚資源的她究竟會選擇什麼風格的新娘造型，令人期待。

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關鍵字：

張艾嘉, 游天翼, Oscar

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